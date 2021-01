Największy spadek amerykańskiego PKB od 1946 roku

W 2020 roku PKB USA spadł o 3,5 proc. w ujęciu rok do roku i był to największy taki regres od 1946 roku - wynika ze wstępnej oceny amerykańskiego resortu handlu. Recesję i wysokie bezrobocie spowodowała pandemia koronawirusa, która wciąż nie pozwala na optymistyczne rokowania dla gospodarki.

Największy i bezprecedensowy spadek PKB nastąpił w drugim kwartale i wyniósł w ujęciu annualizowanym aż 31,4 proc.

Resort handlu ocenia ponadto, że prognozy na rok 2021 są nadal niepokojące, zważywszy na skalę recesji w jakiej pogrążyła się amerykańska gospodarka oraz wysokie bezrobocie.

Załamanie wzrostu jakie przyniosła pandemia na wiosnę 2020 roku zakończyło nieprzerwaną od 11 lat ekspansję gospodarki USA. Blisko 10 mln ludzi pozostaje bez pracy, a na Covid-19 zmarło do tej pory ponad 400 tys. osób.

Spadek zeszłorocznego PKB jest największym załamaniem od 1946 roku, kiedy to amerykańska gospodarka spowolniła na skutek powojennej demobilizacji.

We wtorek Międzynarodowy Fundusz Walutowy ocenił, że w 2020 roku PKB Stanów Zjednoczonych skurczył się o 3,4 proc. MFW poinformował jednak, że przewiduje, iż plan pomocowy prezydenta USA Joe Bidena, związany z pandemią koronawirusa i wart 1,9 bln dolarów, może sprawić, że wzrost gospodarczy kraju utrzyma się na poziomie 5 proc. w latach 2021-2023.

Program pomocowy zaproponowany przez nowego prezydenta USA będzie wkrótce przedmiotem debaty w Kongresie.

Według prognozy MFW Stany Zjednoczone powinny odzyskać poziom wzrostu PKB sprzed kryzysu związanego z pandemią koronawirusa w drugim kwartale 2021 roku.

Jennifer Granholm, była gubernator stanu Michigan nominowana przez prezydenta Joe Bidena na stanowisko sekretarza ds. energii zapowiedziała, że jej priorytetem będzie tworzenie miejsc pracy przy jednoczesnym wdrażaniu nowych technologii energetycznych.

Granholm powiedziała również, że jeśli zostanie zatwierdzona, to będzie dążyć do wdrażania czystych technologii energetycznych opracowywanych przez Departament Energii i jego 17 laboratoriów krajowych.



- Wierzę, że zostałam nominowana przez prezydenta, ponieważ mam obsesję na punkcie tworzenia dobrze płatnych miejsc pracy w Ameryce - powiedziała w środę Jennifer Granholm. - Byłam gubernatorem Michigan, kiedy upadł tam przemysł samochodowy i wiem, jak to jest patrzeć w oczy mężczyzn i kobiet, którzy stracili pracę nie z własnej winy - mówiła.