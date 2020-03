Namaste - powitanie w czasach zarazy (reportaż)

Namaste, zwyczajowe przywitanie z Azji Południowej może być bezpiecznym konwenansem w czasach pandemii koronawirusa. Do tradycyjnego bezdotykowego przywitania wraca zwłaszcza młode pokolenie Indusów i Nepalczyków z miast, a dla świata odkrywają czołowi politycy.

Bishwash Katwal z Katmandu cofa rękę witając się z kolegami przed sobotnim meczem piłki nożnej i składa ręce do uroczystego namaste. "Namaste korona" - mówi kłaniając się przesadnie.

Odpowiada mu śmiech, bo Bishwas nie stroni od ostrej walki o piłkę. "Nawet Donald Trump zaczął tak się witać!" - przypomina.

"Nie uścisnęliśmy sobie dłoni dzisiaj, spojrzeliśmy na siebie i powiedzieliśmy, co teraz zrobimy?" - powiedział Trump po spotkaniu z premierem Irlandii Leo Varadkarem w Waszyngtonie. Podczas pandemii nowego koronawirusa nawet politycy ociągają się z podawaniem sobie ręki.

"Dziwne uczucie. Ale zrobiliśmy to" - prezydent USA złożył ręce do indyjskiego gestu powitania "namaste". "Właśnie wróciłem z Indii i nie ściskałem tam żadnych rąk. To było łatwe" - dodał Trump.

Dla premiera Irlandii gest namaste przyszedł łatwo, ponieważ Varadkar jest pierwszym irlandzkim szefem rządu o indyjskich korzeniach. Jego ojciec urodził się w Bombaju i wyemigrował do Wielkiej Brytanii w latach 60.

"Od studiów, z rówieśnikami podawaliśmy sobie ręce, tak jak na zachodnich filmach" - mówi PAP Vinod Gupta, 47-letni kierownik departamentu jednej z dużych firm z Delhi. "Ale robiliśmy to niezdarnie i przed wyjazdem w zagraniczne delegacje przeszedłem odpowiednie szkolenie" - tłumaczy ze śmiechem.

Gupta opowiada, że bardziej naturalny był dla niego bezkontaktowy gest przywitania namaste - ręce złożone jak do modlitwy i lekkie skinienie głową. Głębsze w zależności od starszeństwa drugiej osoby lub stanowiska. Młodsze pokolenie, studenci lub inżynierowie w indyjskich korporacjach zazwyczaj witają się przez zachodni uścisk dłoni, a wobec przełożonych czasami przez namaste.

"A teraz nagle w mojej firmie młodsze pokolenie staje pół metra od siebie, składa ręce i robi namaste w nieskończoność, kłaniając się do upadłego" - mówi Gupta dodając, że to wszystko przez koronawirusa. "Kto by pomyślał, że będę świadkiem powrotu takich konwenansów, w dodatku na arenie międzynarodowej" - konstatuje. Inni politycy również zaczęli używać namaste. Na liście jest brytyjski książę Karol i francuski prezydent Emmanuel Macron, który w poniedziałek w ten sposób przywitał króla Hiszpanii Filipa VI. Wcześniej premier Izraela Benjamin Netanjahu przekonywał publicznie społeczeństwo do stosowania indyjskiego przywitania, by uniknąć zarażenia koronawirusem.

"Namaste jest cały czas używane na wsiach całej Azji Płd., a w miastach wśród mniej wyedukowanych warstw społeczeństwa. Klasa średnia już jest bardziej skłonna do zmiany zachowania, które widziane jest jako nowoczesne i zachodnie" - wyjaśnia PAP nepalski antropolog Yom Hampu z Katmandu.

"Niemal zawsze stosujemy namaste wobec osób dopiero co poznanych, wobec starszego pokolenia, no i obowiązkowo w świątyniach oddając cześć bóstwom" - tłumaczy dodając, że sanskrycki człon "namas" oznacza ukłon, a "te" - tobie. "Z jednej strony to oznaka szacunku, a z drugiej brak dotyku pozwalało zachować czystość kastową w stosunku do osoby spotkanej na ulicy" - podkreśla.

"Namaste jest także obowiązkowe wśród polityków" - mówi PAP Hiten Chaudhan, student politologii Uniwersytetu Jawaharlala Nehru w Delhi. "Czasami to namaste przechodzi w ugrzecznione +namaskar+ i wiernopoddańcze pokłony w stosunku do politycznych i ekonomicznych patronów" - tłumaczy.

"Mamy cały wachlarz, od niedbałych namaste na jedną dłoń, po przyjacielskie i pełne szacunku. W sumie w dzisiejszych czasach, warto spróbować" - zauważa Bishwas Katwal wychodząc na boisko.

Z Katmandu Paweł Skawiński