Napal: Do 157 wzrosła liczba ofiar trzęsienia ziemi

Do co najmniej 157 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych trzęsienia ziemi w Nepalu - poinformowały w sobotę władze tego kraju, ostrzegając, że ich liczba może wzrosnąć, gdyż linie komunikacyjne zostały w wielu miejscach uszkodzone.

Większość ofiar zginęła, kiedy wstrząsy doprowadziły do zawalania się domów - podała agencja AP. Akcje ratownicze są utrudnione, bo do wielu górskich osad można dotrzeć tylko pieszo, a drogi prowadzące do innych wsi zostały zsypane przez osuwiska spowodowane piątkowym trzęsieniem ziemi.

Władze obawiają się, że ofiar będzie znacznie więcej, bo pod gruzami domów znajduje się jeszcze wielu ludzi.

Trzęsienia ziemi są częste w Nepalu, który leży w miejscu głównego uskoku geologicznego, w którym indyjska płyta tektoniczna wciska się w płytę eurazjatycką, tworząc pasmo Himalajów.

Pomoc w akcji ratowniczej zaoferowały sąsiadujące z Nepalem od południa Indie.