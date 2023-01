Napięcia na linii Kosowo-Serbia frontem konfliktu Rosji z Zachodem

Wojna na Ukrainie w różnym stopniu ma przełożenie na sytuację na Bałkanach. Wzrost napięć pomiędzy Kosowem a Serbią, nawet jeśli nie jest inspirowany bezpośrednio przez Rosję, pozostaje bardzo korzystny dla Moskwy.

Rosja wykorzystuje napięcie na linii Belgrad-Prisztina jako potencjalny konflikt zastępczy (ang. proxy war) wobec wojny na Ukrainie.

Prezydent Serbii Aleksandar Vucić oskarża rząd w Kosowie o prześladowania mniejszości serbskiej.

Kosowo dąży do wejścia na szybką ścieżkę integracji europejskiej.

Eskalacja napięcia w Kosowie trwa od lata br., kiedy to serbscy mieszkańcy Kosowa (ok. 6 proc. całej populacji) mieli zostać zmuszeni przez rząd w Prisztinie do wymiany tablic rejestracyjnych - z serbskich na kosowskie. Przypomnijmy: Serbia wydawała swoje wersje kosowskich rejestracji.

Ta - teoretycznie - marginalna sprawa urosła do rangi symbolu oporu ludności serbskiej przed opresją nieuznawanego przez nich rządu Republiki Kosowa. Stanowiła też jednak pretekst do budowania napięcia na linii Prisztina-Belgrad.

Politycznie serbska mniejszość w Kosowie jest reprezentowana przez partię „Serbska Lista” (serb. Srpska lista) – to ugrupowanie ściśle powiązane z Belgradem, które bojkotuje wszelkie próby przejęcia kontroli rządu w Prisztinie nad zamieszkującymi północ kraju Serbami.

Powodem ostatniego kryzysu pomiędzy serbską mniejszością a rządem w Prisztinie było aresztowanie 10 grudnia serbskiego policjanta Dejana Panticia. Xhelal Svecla, minister spraw wewnętrznych Kosowa, tłumaczył zatrzymanie tym, że Pantić atakował urzędników i niszczył centra wyborcze. W czterech gminach zamieszkałych przez Serbów miały się odbyć wybory lokalne (18 grudnia), które jednak zostały przesunięte na kwiecień - w związku z napiętą sytuacją w kraju.

To aresztowanie spotkało się z gwałtowną reakcją ludności serbskiej, która blokowała drogi prowadzące do przejść granicznych z Serbią. 18 grudnia odbyły się demonstracje serbskich organizacji nacjonalistycznych, z przepychankami z policją włącznie. Z kolei 25 grudnia doszło do użycia broni w pobliżu patrolu sił pokojowych NATO KFOR.

Prezydent Serbii Aleksandar Vucić angażuje się w obronę mniejszości serbskiej w Kosowie

W związku z tymi wydarzeniami 26 grudnia serbski prezydent Aleksandar Vucić ogłosił stan najwyższej gotowości bojowej - już po raz drugi w tym roku. To działanie miało stanowić wsparcie dla serbskiej mniejszości w Kosowie, rzekomo zagrożonej ze strony rządu Republiki Kosowa.

Prezydent Serbii jasno deklaruje wsparcie Belgradu dla mniejszości serbskiej w Kosowie. Jak ogłosił, plan usuwania barykad miał być powiązany z uwolnieniem Dejana Panticia z aresztu. Po wypuszczeniu serbskiego policjanta z aresztu Vucić wzywał kosowskich Serbów do likwidacji tych przeszkód na drogach w kraju.

Ponadto po uwolnieniu Dejana Panticia doszło do spotkania z byłym policjantem, podczas którego prezydent Serbii zaoferował kosowskiemu Serbowi pracę w ministerstwie informacji i telekomunikacji - przy rządowym (serbskim) biurze ds. Kosowa.

Niebezpieczne dla pokoju w Kosowie są również doniesienia o zaangażowaniu Rosji po stronie Serbii w działania w Kosowie. Kosowski wicepremier Besnik Bislimi oskarża Moskwę o wspieranie Belgradu w wywoływaniu napięć na północy Kosowa. Dotyczy to przede wszystkim kontrowersyjnej organizacji rosyjsko-serbskiego centrum humanitarnego z siedzibą w Niszu, która miała finansować działalność grup wzniecających zamieszki w Kosowie w ostatnich tygodniach.

Rosja jest zainteresowana przede wszystkim przeniesieniem zainteresowania międzynarodowej opinii publicznej z sytuacji na froncie ukraińskim na sytuację na Bałkanach. Kosowo pozostaje państwem znajdującym się pod międzynarodową kuratelą zarówno misji NATO KFOR, jak również Unii Europejskiej EULEX Kosowo. Niepokoje w tym regionie spotkają się z interwencją organizacji międzynarodowych Zachodu. Z perspektywy Rosji konflikty na Bałkanach mogą stanowić „wojnę zastępczą” (ang. proxy war), która odciągnie uwagę UE i USA od inwazji Rosji na Ukrainie.

Serbia umożliwia Rosji dalsze granie „kartą bałkańską” z Zachodem

Ostatnie dwie dekady stały się okresem, w którym integracja z Unią Europejską miała stanowić remedium na wszelkie problemy społeczne, polityczne i ekonomiczne regionu. Jednakże - na skutek wydłużania procesu akcesyjnego ze strony Unii Europejskiej (Serbia i Czarnogóra prowadzą negocjacje akcesyjne już od dekady) - nastąpiło zniechęcenie procesem integracji europejskiej wśród elit politycznych, w szczególności w Belgradzie.

Prezydent Vucić, który próbuje maksymalizować zyski dla swojego państwa, prowadzi dialog zarówno z Unią Europejską, jak i z Rosją. Z tą pierwszą - wskutek sprzecznych interesów w kwestii np. sankcji wobec Rosji czy uznania Kosowa dialog - jest utrudniony. W tym przypadku należy również winić UE, która nie dała jasnej odpowiedzi Belgradowi w sprawie daty akcesji tego państwa do Wspólnoty.

Z Rosją ten dialog wydaje się prostszy.. Moskwa deklaruje pełną pomoc Serbii w obronie jej interesów na Bałkanach. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow stwierdził, że Moskwa w pełni wspiera Serbię w kwestii położenia kresu napięciom na granicy z Kosowem.

Konflikt Serbii z Kosowem ma jednak przede wszystkim wymiar lokalny

Granie „kartą bałkańską” przez Rosję jest możliwe jednakże głównie za sprawą nierozwiązanych konfliktów w regionie, które nadal mają duży "potencjał eskalacyjny".

Belgrad realizuje w północnym Kosowie przede wszystkim swoje interesy, których polityka wobec południowego sąsiada jest integralną częścią, niezależnie od wsparcia Rosji. Serbia jest rozczarowana postawą Brukseli, która - z jednej strony - blokuje negocjacje akcesyjne, a z drugiej - wprowadza nowe ułatwienia dla Kosowa, jak np. zniesienie obowiązku wizowego. Ponadto Prisztina zintensyfikowała dialog z UE, występując 15 grudniu do czeskiej prezydencji w Radzie Europejskiej o otrzymanie statusu oficjalnego kandydata.

W tym kontekście działania Belgradu, zmierzające do paraliżu procesów demokratycznych w Kosowie, mogą być prowadzone do czasu destabilizacji procesu integracji europejskiej Prisztiny. Kosowo nadal nie jest uznawane przez wszystkie państwa Unii, jednakże obecne wysiłki dyplomacji kosowskiej mają prowadzić do przełamania tych ograniczeń.