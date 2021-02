Narasta konflikt między Trumpem, a przywódcą Republikanów w Senacie McConnellem

Donald Trump zaatakował we wtorek przywódcę mniejszości republikańskiej w Senacie Mitcha McConnella. Według agencji Reuters sygnalizuje to narastanie konfliktu między dwoma najważniejszymi politykami tej partii.

"Mitch to ponury, posępny i pozbawiony uśmiechu polityczny wyrobnik, a jeśli republikańscy senatorowie zostaną z nim, to ponownie nie wygrają" - przekonywał Trump.

Donald Trump publicznie atakował McConnell'a , gdy ten uznał demokratę Joe Bidena za zwycięzcę w prezydenckich wyborach. Po czterech latach ścisłej współpracy rozbieżność między nimi pogłębiła się jeszcze w ubiegłą sobotę.

Senator mimo że głosował za uniewinnieniem Trumpa w procesie o impeachment nazwał go w chwilę później "praktycznie i moralnie odpowiedzialnym" za zajścia 6 stycznia na waszyngtońskim Kapitolu w których zginęło pięć osób. Sugerował, że były prezydent może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej.

"Nie ma wątpliwości, że były prezydent Trump ponosi moralną odpowiedzialność. (…) Jego zwolennicy zaatakowali Kapitol w następstwie kłamstw, które wykrzykiwał przez największy na świecie megafon. Jego zachowanie podczas i po chaosie było również nie do przyjęcia, poczynając od ataku na wiceprezydenta Mike Pence'a podczas zamieszek po wychwalanie przestępców po ich zakończeniu" - pisał w poniedziałek McConnell na łamach "Wall Street Journal".

Reuters zauważył, że obydwaj próbują skierować partię w przeciwnych kierunkach. McConnell opowiada się za tradycyjną koncentracją na budżecie i podejściu pro-handlowym. Trump wciąż wspierany przez dużą część republikańskiej bazy wyborczej, preferuje bardziej populistyczny profil.

"Nigdy nie zrobi tego, co trzeba zrobić ani tego, co jest dobre dla naszego kraju. Kiedy będzie to konieczne i stosowne, wesprę (jego) głównych rywali, którzy popierają Making America Great Again (uczynić znów Amerykę wspaniałą) i naszą politykę America First (Pierwsza Ameryka). Chcemy błyskotliwego, silnego, myślącego i współczującego przywództwa" - argumentował cytowany przez CNN Trump.

Wyraźnie też dezawuował McConnella jako polityka.

"To jest wielki moment dla naszego kraju i nie możemy pozwolić, aby przepadł z liderami +trzeciej kategorii+ mającymi kształtować naszą przyszłość!" - przekonywał były prezydent.

W ubiegłym miesiącu Trump piętnował republikańską członkinię Izby Reprezentantów Liz Cheney zajmującą trzecią pozycję w partyjnej hierarchii , która głosowała za przeforsowaniem artykułu inicjującego proces impeachmentu.

O wzmocnienie relacji z byłym prezydentem zabiega przywódca mniejszości republikańskiej w Izbie Reprezentantów Kevin McCarthy. W styczniu spotkali się w kurorcie Trumpa w Palm Beach, Mar-a-Lago. Zgodnie z informacją komitetu akcji politycznej byłego prezydenta "Save America" (Ocal Amerykę) rozmawiali na temat wyborów do Kongresu w 2022 roku.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski