Narasta napięcie na linii Chiny-Australia

Relacje kanadyjsko-chińskie uległy w ostatnich latach znacznemu pogorszeniu a napięcie w ostatnich dniach w stosunkach dyplomatycznych sięga zenitu. Chińskie władze zarzucają Canberze działania wymierzone przeciwko Pekinowi. Kanadyjczycy z kolei za największe zagrożenie dla cyberbezpieczeństwa Kanady uznali hakerów związanych z m.in. rządem Chin.

Zarzuty ze strony władz Kanady są bezpodstawne – oświadczył w czwartek rzecznik chińskiego MSZ Zhao Lijian, odnosząc się do raportu, w którym za największe zagrożenie dla cyberbezpieczeństwa Kanady uznano hakerów związanych z rządami Chin, Rosji, Iranu i Korei Płn.



Władze Chin i Rosji wielokrotnie zaprzeczały oskarżeniom o wspieranie włamań do krytycznej infrastruktury w innych krajach. Chiny same są ofiarą przestępczości cybernetycznej i stanowczo z nią walczą - powtórzył Zhao na rutynowym briefingu w Pekinie.



W najnowszym raporcie Communications Security Establishment (CSE), agencji kanadyjskiego wywiadu elektronicznego, po raz pierwszy jako główne źródło cyberzagrożeń wymieniono przestępców sponsorowanych przez rządy: Chin, Rosji, Iranu i Korei Północnej.



"Sponsorowana przez państwa działalność cybernetyczna jest generalnie najbardziej wyrafinowanym zagrożeniem" - podkreślono w raporcie CSE.



Relacje kanadyjsko-chińskie uległy w ostatnich latach znacznemu pogorszeniu, między innymi z powodu aresztowania w grudniu 2018 roku w Kanadzie wiceprezes chińskiego koncernu telekomunikacyjnego Huawei Technologies, Meng Wanzhou. O jej ekstradycję zabiegają władze USA, które oskarżają ją o oszustwa.



Wkrótce po aresztowaniu Meng chińskie władze zatrzymały dwóch Kanadyjczyków, Michaela Kovriga i Michaela Spavora, których później formalnie oskarżyły o szpiegostwo. Obaj wciąż są przetrzymywani w chińskich aresztach. W powszechnej opinii działania przeciwko nim to odwet komunistycznych władz w Pekinie za aresztowanie Meng.



W czwartek z oficjalnym oświadczeniem wystąpił również australijski premier Scott Morrison, który odpowiedział na listę zarzutów chińskich władz wobec jego kraju, dotyczących m.in. dyplomacji związanej z prawami człowieka, wolności prasy i polityki inwestycyjnej.



Chińskie MSZ przedstawiło we wtorek długą listę zarzutów pod adresem władz Australii. Znalazły się na niej rzekome "błędy w sprawach dotyczących kluczowych interesów Chin, takich jak Hongkong, Sinciang czy Tajwan", w tym działania podejmowane w Radzie Praw Człowieka ONZ i wsparcie dla idei członkostwa Tajwanu w Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).



Pekin skrytykował również kampanię Australii przeciwko zagranicznym ingerencjom w politykę kraju, o jakie oskarżano Chiny. Wymieniono także fakt, że jako pierwszy kraj wykluczyła ona chińskie firmy z udziału w budowie sieci 5G, uzasadniając to troską o bezpieczeństwo narodowe.



Rzecznik MSZ Zhao Lijian potępił również apele Canberry o przeprowadzenie niezależnego śledztwa w sprawie pochodzenia koronawirusa odpowiedzialnego za pandemię Covid-19, określając je jako element "politycznej manipulacji". Pierwsze przypadki choroby wykryto w chińskim mieście Wuhan, ale chińskie władze twierdzą, że wirus mógł przybyć tam z zagranicy.



Morrison podkreślił w wywiadzie dla stacji Seven Network, że Australia ma wolne media, wybranych w głosowaniu parlamentarzystów, którzy mogą swobodnie wyrażać swoje poglądy, oraz zabiera głos na forum międzynarodowym na temat praw człowieka, wspólnie z innymi krajami.

"Jeśli to jest przyczyną napięć w relacjach (z Chinami), to wydaje się, że napięcia wynikają po prostu z tego, że Australia jest Australią" - powiedział.