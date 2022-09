Narasta po cichu spór Chin z Indonezją na Północnym Morzu Natuna

W obliczu wojny w Ukrainie oraz napięcia wokół Tajwanu zbliżający się szczyt G20 na Bali wydaje się być wielkim wyzwaniem dla organizatora – Indonezji, oraz jej prezydenta Joko Widodo nazywanego powszechnie w ojczyźnie Jokowi.

Północne Morze Natuna to obszar formalnie będący częścią Indonezji.

Chiny mają jednak poważne roszczenia do tego obszaru.

W ostatnich latach działania Chińskiej Republiki Ludowej wydają się dążyć do stopniowego podkopania suwerenności Indonezji na Północnym Morzu Natuna.

W obliczu rywalizacji wielkich mocarstw: Rosja - USA oraz Chiny - USA, tracimy z oczu fakt, że problemów między członkami G20 jest znacznie więcej. Jednym z nich jest narastający cichy konflikt pomiędzy Indonezją a Chińską Republiką Ludową o tzw. Północne Morze Natuna (stanowiące południowy kraniec obszaru Morza Południowochińskiego).

Obszar ten formalnie będący częścią Indonezji, jest zdaniem Chin obszarem nakładających się roszczeń ekonomicznych w związku z chińskimi roszczeniami morskimi na Morzu Południowochińskim. Roszczeń tych Indonezja co oczywiste nie uznaje, a co więcej utrzymuje, że teren ten jest osobnym obszarem - stąd obowiązująca od 2017 r oficjalna nazwa Północne Morze Natuna.

Indonezja nie bardzo wie, jak odpowiedzieć na zagrożenie ze strony Chin

W ostatnich latach działania Chińskiej Republiki Ludowej wydają się dążyć do stopniowego podkopania suwerenności Indonezji nad wspomnianym obszarem. Mają różnoraki charakter: począwszy od chińskich flotyll rybackich wspieranych przez milicję morską na przełomie 2019 i 2020 r. poprzez nielegalny pobyt statku badającego dno morskie latem 2021, aż do wprost wyrażonego roszczenia zaprzestania przez Indonezje wierceń w grudniu 2021.

Co więcej, jak nieoficjalnie donoszą źródła indonezyjskie, chińskie działania w szarej strefie nie zakończyły się, a jedynie władze wyspiarskiego kraju nie rozgłaszają kolejnych problemów.

W praktyce obecną sytuację można podsumować w sposób następujący: Chiny próbują metodą „salami” sprawdzić jak daleko mogą się posunąć w relacjach z Indonezją. I jak na razie wydaje się, że ta taktyka przynosi z ich perspektywy pozytywne rezultaty.

Władze indonezyjskie wydają się nie wiedzieć jak odpowiedzieć na to zagrożenie. Przede wszystkim brakuje wizji dotyczącej celu oraz sposobu jego osiągnięcia. Prezydent Jokowi jest skoncentrowany na polityce wewnętrznej, nie posiada ani doświadczenia na arenie międzynarodowej ani też chyba sprawy zagraniczne nie są jego priorytetem.

Dodatkowo wydaje się unikać konfrontacji z Chinami po pierwsze jako jednym z kluczowych partnerów gospodarczych kraju i inwestorów (dość powiedzieć o szybkiej kolei budowanej przez Chiny, czy też infrastrukturze informatycznej opartej o rozwiązania Huawei), a po drugie ze względu na tradycyjne dla Indonezji „niezaangażowanie” w konflikty wielkich mocarstw oraz po trzecie ze względu, że polityka wobec Chin jest jednym z najbardziej problematycznych tematów w polityce kraju.

Ostry konflikt z Chinami wydaje się dla Indonezji ekonomicznie nieopłacalny

Bez wątpienia na „milczenie” ze strony Indonezji wpływ ma też zbliżający się szczyt G20 na Bali, którego Indonezja będzie gospodarzem. Prezydent Jokowi liczy, że podczas tego wydarzenia uda mu się uzyskać pozytywne rezultaty gospodarcze dla kraju – pamiętajmy, że to rozwój infrastruktury, w tym budowa nowej stolicy kraju miasta Nusantara na wschodnim wybrzeżu Borneo. Jednak jest to już problematyczne ze względu na napięcia globalne związane z wojną w Ukrainie i kryzysem tajwańskim.

Dodatkowy, ostry konflikt z Chinami wydaje się ekonomicznie nieopłacalny. Najprawdopodobniej władze w Jakarcie zakładają, że unikając zaostrzenia sytuacji uda się ostatecznie dojść do porozumienia z ChRL. Jest to jednak co najmniej ryzykowna strategia w obliczu rosnącego apetytu i potęgi Chin.

