Narodowa Akademia Medyczna: szczepionka na Covid-19 powinna być obowiązkowa dla wielu zawodów oraz nieletnich

Szczepionka przeciwko Covid-19 powinna być obowiązkowa dla przedstawicieli wielu zawodów oraz dzieci i młodzieży, bo to jedyny sposób na osiągnięcie zbiorowej odporności wystarczającej do kontrolowania epidemii - zaleciła we wtorek francuska Narodowa Akademia Medyczna.

Według naukowców Akademii ani przestrzeganie zasad sanitarnych, ani lockdowny nie jest w stanie trwale ograniczyć epidemii koronawirusa.

Akademia zauważyła, że dynamika kampanii szczepień napotyka przeszkodę w postaci osób wahających się i przedstawicieli ruchu antyszczepionkowego. Te dwie grupy, z których każda stanowi około 15 proc. populacji kraju, mogą w ocenie tej instytucji utrudnić osiągnięcie zbiorowej odporności.

"Bardzo trudno będzie uzyskać wskaźnik wyszczepialności przed końcem lata, który zapewniłby zbiorową odporność, wystarczającą do kontrolowania epidemii, tj. 90 proc. dorosłej populacji lub 80 proc. całej populacji, w tym dzieci" - napisano w komunikacie.

Według Akademii obowiązek szczepień należy ustalić dla całej serii grup zawodowych obejmującej m.in: nauczycieli, zawody medyczne, policję, służbę cywilną, energetykę, uzdatnianie wody, pracowników sklepów i restauracji, hoteli, placówek kultury i sportu, organizatorów imprez, studentów i uczniów.

Tymczasem w ciągu ostatniej doby zarejestrowano we Francji 3155 nowych zakażeń koronawirusem oraz 199 zgonów w związku z Covid-19 w szpitalach. Liczba ofiar śmiertelnych od początku pandemii wzrosła w kraju do 108 908 osób - podała we wtorek Agencja Zdrowia Publicznego (SPF).

3447 pacjentów przebywa obecnie na oddziałach intensywnej terapii. W ciągu 24 godzin odnotowano 205 nowych hospitalizacji. W szpitalach leczonych jest 19 430 pacjentów z koronawirusem, w ciągu 24 godzin przyjęto 796 chorych.

Od początku kampanii 23 713 679 osób otrzymało pierwszą dawkę szczepionki na koronawirusa, a 9 914 533 również drugą.

Z Paryża Katarzyna Stańko