Narodowe Centrum Badań i Rozwoju świętuje w Brukseli 15 lat istnienia; "prezentujemy potencjał Polski w zakresie badań i innowacji"

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zorganizowało w Brukseli wydarzenie z okazji 15-lecia swojego istnienia. „Prezentujemy naszym unijnym partnerom osiągnięcia i potencjał Polski w zakresie badań i innowacji” – powiedział w Brukseli dyrektor NCBR Paweł Kuch.

Spotkanie zgromadziło przedstawicieli polskiego środowiska badań i innowacji, unijnych instytucji oraz reprezentantów instytutów badawczych z państw członkowskich UE oraz z krajów z nią stowarzyszonych.

"Cel naszej obecności w Brukseli jest dwojaki. Z jednej strony prezentujemy naszym unijnym partnerom osiągnięcia i potencjał Polski w zakresie badań i innowacji, a z drugiej mobilizujemy polskich badaczy i innowatorów do większej aktywności i odwagi na arenie europejskiej" - powiedział szef NCBR w wystąpieniu otwierającym wydarzenie.

Jak dodał, aby Unia Europejska osiągnęła swoje ambitne cele w zakresie transformacji klimatycznej i cyfrowej, musi stworzyć odpowiednie podejście do współpracy projektowej z krajami Europy Środkowej, a szczególnie z Polską. "Potrzebne jest zaangażowanie wszystkich kluczowych interesariuszy i w imieniu polskiej społeczności B+I (badania i innowacje) jestem tutaj w Brukseli, aby podkreślić naszą gotowość do wniesienia eksperckiego wkładu w priorytetowych dziedzinach dla unijnego programu ramowego Horyzont Europa" - podkreślił Kuch.

Biuro NCBR w Brukseli zaprosiło na wydarzenie przedstawicieli polskich firm, beneficjentów NCBR, by zaprezentować ich działalność i potencjał przed zagranicznymi gośćmi.

"Nasze coroczne wydarzenia w Brukseli organizujemy m.in. po to, by wymienić się pomysłami na potencjalną współpracę, gdyż dofinansowanie z programu Horyzont Europa na badania i innowacje jest przeznaczone głównie dla najlepszych projektów przygotowanych przez międzynarodowe konsorcja. Bez ścisłej współpracy z partnerami z innych krajów UE bądź z nią stowarzyszonych środki te nie będą miały szans trafić do polskich podmiotów" - powiedziała PAP dyrektor biura NCBR w Brukseli Ewa Kocińska-Lange.

W rozmowie z PAP podkreśliła, że wydarzenie w Brukseli jest kolejnym przedsięwzięciem biura promującym polski potencjał w obszarze innowacji, a równocześnie okazją do nawiązania nowych kontaktów z przedstawicielami Dyrekcji Generalnej ds. Badań Naukowych i Innowacji Komisji Europejskiej czy unijnych agencji wykonawczych, takich jak Agencja Wykonawcza ds. Europejskiej Rady Innowacji i MŚP (EISMEA) i Europejska Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych (REA).

Z Brukseli Łukasz Osiński