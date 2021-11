Narty 2021/2022. Polska, Austria, Włochy, Szwajcaria. Jakie wymogi i ograniczenia?

„Szybkie rozprzestrzenianie się koronawirusa sprawiło, że sezon narciarski 2019-2020 był niestety najgorszym w tym tysiącleciu, jak dotąd”... Wnioski płynące z Międzynarodowego Raportu Turystyki Górskiej i Śnieżnej 2021 są druzgocące. Na całym świecie liczba dni narciarskich spadła o 18 proc. między październikiem 2019 a październikiem 2020 (w porównaniu z poprzednim sezonem).

Rząd Francji na ratunek

Nadzieja na lepszy sezon

Amerykańskie Aspen również odnotowało spadek przychodów ze względu na pandemię. Sprzedaż karnetów ogółem spadła o około 20 proc., przy czym liczba klientów kupujących karnety przy wyciągu spadła z 46 proc. w latach 2019-2020 do zaledwie 17 proc. w latach 2020-21. Amerykanie zaobserwowali również, że turyści wolą krótsze wypady na narty w ciągu tygodnia, kiedy to liczba osób na stokach i w kolejkach na wyciągi jest mniejsza.W Polsce wyciągi narciarskie miały w ostatnim sezonie działać zgodnie z zaleceniami sanitarnymi. Oznaczało to konieczność zarządzania odstępami w kolejkach do wyciągów oraz noszenie maseczek. Hotele mogły przyjmować maksymalnie do 50 proc. gości. Ograniczenia okazały się w dużej mierze trudne do wyegzekwowania...Zgodnie z najnowszymi danymi otwarciu najbliższego sezonu narciarskiego nic nie zagraża, ale decyzje są podejmowane na bieżąco w zależności od sytuacji epidemicznej.Rządy w różny sposób starały się zrekompensować przedsiębiorcom straty spowodowane przez Covid. W marcu Komisja Europejska zatwierdziła francuski program o budżecie do 700 mln euro, który miał na celu zrekompensowanie operatorom wyciągów narciarskich szkód poniesionych wskutek wprowadzonych przez rząd środków ograniczających rozprzestrzenianie się koronawirusa.Wiceprezes wykonawcza Margrethe Vestager, odpowiedzialna za politykę konkurencji, stwierdziła: „Utrzymujące się fale epidemii koronawirusa sprawiły, że wyciągi narciarskie pozostawały w gotowości przez cały sezon zimowy, powodując znaczne straty dla ich operatorów i ogólnie dla ośrodków narciarskich. Dzięki temu programowi Francja będzie mogła zrekompensować operatorom wyciągów narciarskich szkody poniesione z powodu środków ograniczających podjętych w celu powstrzymania koronawirusa. Nadal ściśle współpracujemy z państwami członkowskimi w celu znalezienia skutecznych rozwiązań wspierających przedsiębiorstwa w tych trudnych czasach, zgodnie z przepisami Unii Europejskiej”.W ramach programu operatorzy wyciągów narciarskich byli uprawnieni do otrzymania rekompensaty w formie bezpośrednich dotacji za szkody poniesione w okresie od 1 grudnia 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r. lub do dnia zakończenia obowiązywania ograniczeń nałożonych przez rząd na wyciągi narciarskie.Dotacje pokrywały do 49 proc. szacowanych strat w obrotach. Zgodnie z zaleceniami Komisji UE władze francuskie miały sprawdzać również, czy nie wystąpi nadmierna rekompensata na podstawie strat netto poniesionych z powodu pandemii. Francja miała zadbać o to, by żaden beneficjent indywidualny nie otrzymał odszkodowania wyższego niż poniesione straty oraz by odzyskano wszelkie płatności przewyższające rzeczywiste szkody.

Ośrodki narciarskie w Europie liczą na nadrobienie zaległości w tym sezonie. Tignes i Les Deux-Alpes witają pierwszych narciarzy bez paszportu covidowego. Wyciągi ruszają już pod koniec listopada, a rezerwacje gwałtownie rosną. Maska będzie konieczna w kolejkach, ale paszport covidowy stanie się obowiązkowy dopiero wtedy, gdy sytuacja epidemiologiczna pogorszy się we Francji na poziomie krajowym.



Sytuację optymistycznie skomentował dziennik Le Figaro: „Narciarstwo wraca na właściwe tory. Podczas gdy na początku listopada szczyty naszych gór pokrywa kilkucentymetrowa warstwa świeżego śniegu, rząd w dwóch etapach rozwiewa ostatnie wątpliwości dotyczące sezonu sportów zimowych”.



Sekretarz stanu ds. turystyki, Jean-Baptiste Lemoyne, potwierdził, że sezon narciarski zacznie się bez obostrzeń. Premier Francji, Jean Castex, sprecyzował następnie protokół sanitarny obowiązujący od tego tygodnia w kurortach: narciarze będą mieli dostęp do stoków - w zamian za noszenie maski w kolejkach i gondolach, przy czym dostępność karnetów pozostanie uzależnione od pogorszenia się epidemii. "Próg bólu" ustawiono na poziomie 200 przypadków na 100 000 mieszkańców. W ostatnich dniach wskaźnik zachorowalności przekroczył 60 przypadków na 100 000 mieszkańców.

Pozostałe europejskie kraje również nie mogą pozwolić sobie na całkowite zamknięcie wyciągów, ponieważ w wielu przypadkach mogłoby się to zakończyć bankructwem firm związanych obsługą narciarzy.



„Wyciągi muszą działać. Jesteśmy na krawędzi’’ - stwierdził francuski przedsiębiorca z Val d'Isère, wskazując na konieczność spłaty bankowych kredytów inwestycyjnych zaciągniętych pod budowę wyciągów. Nie on jeden ma ten problem. Wyciągi muszą działać.