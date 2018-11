Nastroje na Ukrainie jeszcze się pogorszą

Nowa faza konfliktu Ukrainy i Rosji na Morzu Azowskim nie musi przynieść odnowienia działań zbrojnych. Z pewnością natomiast przełoży się na nastroje społeczne i gospodarcze na Ukrainie, która z mozołem wychodzi z kryzysu. Pierwszy odczuje to rynek pracy, który znajduje się pod ogromną presją migracyjną i płacową.

Spadek bezrobocia

Ogólne dane z rynku pracy na Ukrainie (stan na październik 2018 r.) Liczba ludności (bez okupowanego Krymu i Sewastopola) 45,6 mln Osoby zdolne do pracy w wieku 15-70 lat (jw) 17,9 mln Osoby pracujące w wieku 15-70 lat (jw) 16,2 mln Oficjalna kwota bezrobocia 9,9 % Osoby z wykształceniem wyższym 26,3%

Presja płacowa rośnie

Płace na tle regionalnym wrzesień w UAH zmiana % rdr (nominalna) w euro Średnia w kraju 9042 23 275 Kijów 13614 19,2 414 region Donieck (najwyższe płace) 9850 22,1 299 region Tarnopol (najniższe płace) 7061 22,5 215

Zróżnicowanie sektorowe i geograficzne

Średnie zarobki brutto według branż 2017 zmiana rdr (do 2016) w euro Rolnictwo 6057 44,4 202 Budowlana 6251 32,1 208 Górnictwo 9704 30,7 323 Przemysł wytwórczy 7299 31,7 243 Handel 7631 31,4 254 Hotelarstwo i gastronomia 4988 42,3 166 Transport i logistyka 7688 32,3 256 Telekomunikacja i informatyka 12018 26,1 401 Bankowość i finanse 12865 25,8 429

Kilka lat temu, gdy wojna i kryzys gospodarczy uderzył w Ukrainę, szansą na powrót do wzrostu była wysoka liczba dostępnych pracowników i niskie koszty pracy. Dzisiaj wszystko się zmieniło. Rynek pracy jest w wielu obszarach rynkiem pracowników. Dotyczy to w szczególności robotników. Wielu absolwentów szkół wyższych nie może z kolei znaleźć pracy w swoich kwalifikacjach.Głównym powodem rosnącego niedoboru personelu jest emigracja. Duże zróżnicowanie płac i otwarcie rynków pracy przyciągają wielu pracowników do sąsiednich krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Według konsultantów rekrutacyjnych, główne miasta kraju i wiele regionów Zachodniej Ukrainy są de facto pełnymi obszarami zatrudnienia. Ożywienie gospodarcze w Niemczech i zmiany przepisów dotyczących zatrudnienie obywateli spoza UE również zwiększają popyt na siłę roboczą.Czytaj też: Rosja-Ukraina: Napięcie wokół mostu nad Cieśniną Kerczeńską Według urzędu statystycznego Ukrainy stopa bezrobocia spadła do 8,6 proc. w II kwartale 2018 roku. W tym samym okresie poprzedniego roku wynosiła ona jeszcze 9,4 procent. Przekładając to na konkretne liczby: w II kwartale 2018 r. bez pracy było 1,49 mln osób (II kwartał 2017 r.: 1,63 mln). Na dzień 1 października 2018 r. w urzędach pracy zarejestrowano jedynie 287 100 osób jako bezrobotnych (1 października 2017 r.: 303 tys.).Wzrasta również liczba osób zatrudnionych, która w drugim kwartale 2018 r. osiągnęła poziom 16,53 mln osób w wieku od 15 do 70 lat, w porównaniu z 16,36 mln w drugim kwartale 2017 r. Wzrosła również liczba ludności aktywnej zawodowo. Bank Narodowy dostrzega tego przyczyny w większej atrakcyjności podejmowania pracy w wyniku wzrostu płac i zmian wprowadzonych do systemu emerytalnego w 2017 roku. Minimalna liczba lat składkowych została podniesiona z 15 do 25 i oczekuje się, że w ciągu najbliższych dziesięciu lat wzrośnie do 35 lat.Według Banku Narodowego Ukrainy reforma emerytalna będzie miała również pozytywny wpływ na ograniczenie pracy nierejestrowanej. Odsetek nieoficjalnych pracowników spadł z 22,7 procent w pierwszej połowie 2017 roku do 21,8 procent w pierwszej połowie 2018 roku. Przyczynia się do tego również zwiększenie państwowych środków kontroli. W rezultacie liczba zarejestrowanych pracowników w sektorach handlu detalicznego, budownictwa i gastronomii znacznie wzrosła w ostatnim czasie.Źródło: obliczenia Trade&Invest w oparciu o urząd statystyczny UkrainyZatory na rynku pracy powodują wysoką presję płacową. Jednak bezwzględny poziom płac i wynagrodzeń pozostaje bardzo niski. We wrześniu 2018 roku, według urzędu statystycznego, średnie miesięczne wynagrodzenie brutto wyniosło 9042 UAH. W przeliczeniu odpowiada to za 274,80 euro. W hrywnach było to o 23 procent więcej w wartościach nominalnych i o 12,9 procent więcej w wartościach realnych niż w tym samym miesiącu ubiegłego roku. Zdaniem Banku Narodowego fakt, że wzrost płac jest wyższy niż wzrost wydajności pracy, prowadzi do presji inflacyjnej.Zródło: Trade&InvestCzytaj też: Ukraina rusza z prywatyzacją. Czy Polska wejdzie do gry? Według projekcji Banku Narodowego w 2019 i 2020 r. należy oczekiwać nominalnego wzrostu płac miesięcznych brutto odpowiednio o 16 procent i 10 procent. W ujęciu realnym stopy wzrostu będą prawdopodobnie wynosić odpowiednio 7 i 5 procent.Minimalna płaca wynosi obecnie 3723 UAH. 1 stycznia 2019 r. zostanie podniesiona do 4173 UAH. Federacja Związków Zawodowych Ukrainy szacuje jednak, że należy ją zwiększyć do 7700 UAH, aby odpowiadała rzeczywistej wartości koszyka zakupów.Rzetelne informacje na temat rzeczywistego poziomu płac są prawie niemożliwe. Jedną z przyczyn tego stanu rzeczy jest szara strefa, która według Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego i Handlu stanowi obecnie 32 proc. PKB (2014: 43 proc.). Inne szacunki opierają się na wartościach sięgających 50 procent.Ponadto oficjalne statystyki mogą obejmować jedynie część poziomu płac w gospodarce. Według badania przeprowadzonego przez Vox Ukraina, dotyczy to sektora państwowego, w tym przedsiębiorstw państwowych z udziałem 30,5 procent całkowitej liczby pracowników.Trudniejsze są wypowiedzi na temat sektora prywatnego, gdzie wielu pracowników otrzymuje część swoich zarobków "w kopertach", aby zaoszczędzić na składkach na ubezpieczenia społeczne i podatkach od wynagrodzeń oraz aby nie stracić prawa do dotacji w przypadku przekroczenia progów płac.Według Vox Ukraina segment ten stanowi 43,4 procent pracowników, w tym FOP, czyli zarejestrowanych przedsiębiorców indywidualnych (odpowiednik polskich jednoosobowych działalności gospodarczych) oraz ich pracowników. Pozostałe 26,2 procent pracowników to przedsiębiorcy bez rejestracji i osoby pracujące w sektorze nieformalnym.Czytaj też: Ukraina zapowiada przeciwdziałanie emigracji do Polski Ze względu na trudną sytuację w zakresie danych, dane Derzhstat dotyczące poziomów i struktur płac mogą być rozumiane jedynie jako dane orientacyjne. Bardziej realistyczny obraz poziomu płac dają wolne miejsca pracy na portalach internetowych, przy czym dane liczbowe odnoszą się zazwyczaj do wynagrodzeń netto.Szczególną cechą jest sektor IT, który jest silnie nastawiony na eksport usług i w którym płace są wielokrotnie wyższe od średniej krajowej. Większość osób zatrudnionych w tym sektorze pracuje jako FOPs. W rezultacie podlegają one znacznie obniżonym stawkom podatkowym.Poziom płac jest najwyższy w stolicy Kijowa, jak również w innych metropoliach i ośrodkach przemysłowych kraju. Regiony o niskich płacach były tradycyjnie obszarami wiejskimi zachodniej Ukrainy. Ze względu na migrację i sezonową aktywność pracowników za granicą oraz osiedlanie się zagranicznych przedsiębiorstw, poziom płac na Ukrainie Zachodniej jest jednak coraz wyższy. W obszarach o niskich płacach wynagrodzenie za proste czynności w przedsiębiorstwach produkcyjnych, rolniczych lub handlu detalicznego jest często oparte na poziomie ustawowej płacy minimalnej.Źródło: obliczenia Trade&Invest w oparciu o urząd statystyczny UkrainyCzytaj też: Od kołchozów do holdingów. Produkcja rolna na Ukrainie rośnie w siłę