Nastroje w Mołdawii zmieniają się na korzyść Zachodu

Mołdawii jest zdecydowanie bliżej do Europy - takiego zdania jest Oksana Satirovici, prezes Centrum Rozwoju i Przedsiębiorczości Polska-Mołdawia. O aspektach gospodarczych mołdawskiego dylematu rozmawiali uczestnicy panelu EEC. 2023.

W zmianie nastrojów (jeszcze 10 lat temu zwolenników zbliżenia z Unią Europejską było zdecydowanie mniej) bardzo pomaga gospodarka. Choć kraj jest uważany za jeden z najbiedniejszych w Europie, to jego gospodarka rozwija się. Głównym zaś kierunkiem eksportu staje się właśnie Unia Europejska. Najważniejszymi towarami eksportowymi są produkty rolne. Przede wszystkim wina, koniaki, warzywa, owoce.

Szansą dla europejskiego biznesu jest na pewno, jak podkreślała Satirovici, rozbudowa zakładów przetwórczych. Bo obecnie wiele z warzyw i owoców jest eksportowanych w stanie surowym.

W Mołdawii od niedawna wprowadzono także bardzo korzystny system podatkowy. Ten dochodowy jest zbierany w systemie liniowym, przy stawce 12 proc. Firmy mają też możliwość wybrania tak zwanego estońskiego CIT, czyli nie płacą podatku dochodowego, jeśli zysk pozostaje w firmie jako środek obrotowy czy inwestycyjny.

Kłopotem gospodarki mołdawskiej jest uzależnienie energetyczne od energii elektrycznej wytwarzanej z rosyjskiego gazu w elektrowni znajdującej się na terenie Naddniestrza. Sukcesem zaś jest to, że absolutnie nie powiodła się rosyjska próba zamrożenia Mołdawii poprzez blokadę dostaw gazu. Obecnie jest tam dostarczany azerbejdżański gaz poprzez system interkonektorów wiodących przez Turcję, Bułgarię, Rumunię.

Jednocześnie w Mołdawii bardzo widoczny jest polski biznes. Największa cukrownia w kraju należy do polskiej firmy. Również z polskim kapitałem jest związana fabryka wytwarzająca obuwie dla mołdawskich służb specjalnych i armii. W Mołdawii bardzo popularne są także maszyny rolnicze importowane z Polski.

Mołdawia to tez kraj o bardzo taniej sile roboczej. Średnia pensja to nie więcej jak równowartość 400 euro. Płaca minimalna to ok. 200 euro.

Panel "Mołdawia. Między Zachodem a Rosją" był częścią XV Europejskiego Kongresu Gospodarczego.