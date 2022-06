NATO będzie monitorowało migrację jako ryzyko dla stabilności państw członkowskich

Masowa nieregularna migracja jest jednym z "hybrydowych zagrożeń", które wrogie siły mogą wykorzystać do podważenia stabilności krajów NATO, poinformowano w środę na szczycie NATO w Madrycie, gdzie szefowie państw i rządów przyjęli nową koncepcję strategiczną Sojuszu - poinformowała agencja Reutera.

Uwzględnienie takich zagrożeń było wyraźnym żądaniem krajów Sojuszu na zewnętrznych rubieżach NATO, w tym gospodarza szczytu - Hiszpanii, która jest świadkiem wykorzystywania migracji przez sąsiadów jako narzędzia nacisku politycznego. Przykładem tego typu zagrożenia był również kryzys na granicy Polski z Białorusią w ubiegłym roku.

Nowa koncepcja strategiczna dwukrotnie wspomina o migracji jako elemencie, który należy monitorować w następnej dekadzie, i wskazuje na południową flankę jako nowe źródło ryzyka dla stabilności.

"Konflikty, niestabilność i brak bezpieczeństwa w Afryce i na Bliskim Wschodzie mają bezpośredni wpływ na nasze bezpieczeństwo i bezpieczeństwo naszych partnerów" - napisano w dokumencie.

Sojusznicy na spotkaniu w Madrycie zgodzili się, że obszary na południe od NATO, zwłaszcza Bliski Wschód, Afryka Północna i region Sahelu, stoją w obliczu wzajemnie powiązanych wyzwań w zakresie bezpieczeństwa, demografii, gospodarki i polityki, które są stymulowane przez siły zewnętrzne. "Sytuacja ta stanowi podatny grunt dla rozprzestrzeniania się pozapaństwowych grup zbrojnych, w tym organizacji terrorystycznych. Umożliwia również destabilizującą i siłową ingerencję konkurentów strategicznych" - czytamy dalej w dokumencie.

"Nikt nie powinien wątpić w naszą siłę i determinację, by bronić każdego centymetra terytorium sojuszniczego, zachować suwerenność i integralność terytorialną wszystkich sojuszników i zwyciężyć w walce z każdym agresorem" - napisano w tekście.

W ubiegły piątek, podczas próby masowego przekroczenia granicy w hiszpańskiej enklawie Melilla, graniczącej z Marokiem, zginęło co najmniej 23 migrantów, a wielu innych zostało rannych. Incydent ten wywołał debatę na temat tego, czy artykuł 5 traktatu NATO ma zastosowanie do obrony Melilli i innej hiszpańskiej enklawy Ceuty, ponieważ znajdują się one poza granicami, które NATO uznaje za swoje terytorium. Zdaniem wysokiego rangą hiszpańskiego źródła rządowego sformułowania zawarte w nowej koncepcji strategicznej rozwiewają wszelkie wątpliwości dzięki wyraźnemu uwzględnieniu południowych enklaw Hiszpanii.

Niezależnie od tego, w ramach działań mających na celu sprostanie wyzwaniom zidentyfikowanym w regionie Sahelu, NATO zatwierdziło pakiet budowania zdolności obronnych dla Mauretanii. Mauretania, która graniczy z targanym konfliktami Mali, otrzyma wsparcie w zakresie "wywiadu, operacji specjalnych i bezpieczeństwa morskiego", aby stawić czoła problemom związanym z bezpieczeństwem, w tym nielegalnej migracji i bezpieczeństwu granic, powiedział na briefingu Sekretarz Generalny NATO Jens Stoltenberg.