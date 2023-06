NATO: Minister Reznikow: cieszę się z decyzji o rozpoczęciu szkoleń ukraińskich pilotów na zachodnich myśliwcach

Usłyszeliśmy dziś ważne wieści, że koalicja myśliwcowa rozpocznie szkolenia ukraińskich pilotów - powiedział w czwartek ukraiński minister obrony Ołeksij Reznikow po spotkaniu grupy kontaktowej ds. wsparcia obrony Ukrainy w Brukseli. Jak dodał, swoje myśliwce do testów udostępni też Szwecja.

"Jestem zadowolony ze spotkania, bo usłyszeliśmy dziś bardzo ważne wieści ze strony tzw. koalicji ptaków, czy koalicji myśliwcowej. Dziś otrzymaliśmy zobowiązanie naszych partnerów, że kursy szkoleniowe się rozpoczną i że zbudujemy razem konsorcjum myśliwców" - powiedział Reznikow podczas krótkiego oświadczenia z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem. Jak dodał, konsorcjum przewodzą Dania i Holandia i dołączą do niego inne państwa. Podkreślił też, że choć sprawa zaczęła się od F-16, to swoje myśliwce do testów udostępni także Szwecja.

Stoltenberg powiedział wcześniej, że szkolenia na F-16 się zaczęły, choć nie ma jeszcze konkretnych decyzji na temat tego, które państwa przekażą swoje myśliwce Ukrainie.

"To (szkolenie) pomoże nam dostarczyć je. Bo piloci, którzy będą w stanie nimi latać, będą do tego gotowi" - powiedział Norweg.