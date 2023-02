NATO musi liczyć się z przejęciem Białorusi przez Rosję

NATO powinno poważnie uwzględniać w swoich planach, że w przyszłości będzie mieć do czynienia z Białorusią w pełni kontrolowaną przez Rosję – pisze w najnowszym raporcie Instytut Badań nad Wojną (ISW).

Z dokumentu, którego wiarygodność uznano za wysoką, wynika, że latem 2021 r. Moskwa posiadała plan "wchłonięcia" Białorusi do 2030 r. Przewiduje on głęboką integrację w wielu dziedzinach, ostatecznie mającą prowadzić do pełnej kontroli tego kraju przez Moskwę - pisze ISW.

ISW zaznacza, że jego treść jest zgodna z ocenami ekspertów na temat długoplanowych planów Rosji wobec Białorusi. Zaznacza też, że niezależnie od wyników wojny w Ukrainie, Putin będzie dążył do zapewnienia rosyjskiej kontroli nad Białorusią.

Zachód i NATO muszą uwzględniać w swoich planach, że przyszły "krajobraz bezpieczeństwa" na wschodniej flance NATO zmieni się. Będzie również zależał od wyników wojny w Ukrainie, przede wszystkim zdecydowania, z jakim Zachód będzie wspierał Kijów w walce z Rosją i odzyskaniu okupowanych terytoriów - wskazał ISW.

"NATO powinno poważnie uwzględniać w swoich planach, że w przyszłości będzie mieć do czynienia z Białorusią w pełni kontrolowaną przez Rosję" - pisze amerykański think tank, odnosząc się do kremlowskiego dokumentu, ujawnionego przez konsorcjum międzynarodowych dziennikarzy śledczych. Z dokumentu, którego wiarygodność uznano za wysoką, wynika, że latem 2021 r. Moskwa posiadała plan "wchłonięcia" Białorusi do 2030 r. Przewiduje on głęboką integrację w wielu dziedzinach, ostatecznie mającą prowadzić do pełnej kontroli tego kraju przez Moskwę.

ISW zaznacza, że nie jest w stanie ocenić autentyczności dokumentu, jednak jego treść jest zgodna z ocenami ekspertów na temat długoplanowych planów Rosji wobec Białorusi.

Ośrodek zaznacza też, że niezależnie od wyników wojny w Ukrainie, Putin będzie dążył do zapewnienia rosyjskiej kontroli nad Białorusią. Zachód i NATO muszą w związku z tym uwzględniać w swoich planach, że przyszły "krajobraz bezpieczeństwa" na wschodniej flance NATO zmieni się.

[ZOBACZ CAŁY RAPORT W DZIALE MULTIMEDIA]

Będzie również zależał od wyników wojny w Ukrainie, przede wszystkim zdecydowania, z jakim Zachód, mający ograniczony wpływ na sytuację Białorusi, będzie wspierał Kijów w walce z Rosją i odzyskaniu okupowanych terytoriów.

Analizując przemówienie Putina w orędziu do zgromadzenia federalnego, ISW ocenia, że Putin unikał konkretów na temat wojny i nie zdefiniował nowych celów czy działań, jak np. nowa fala mobilizacji, przekształcenie "operacji wojskowej" w wojnę czy zmiany w sektorze zbrojeniowym.

Putin prawdopodobnie tworzy warunki do długiej wojny

"Nie wskazując celów pośrednich i nie przedstawiając wojny jako czegoś o znaczeniu egzystencjalnym dla ludności, Putin prawdopodobnie tworzy warunki do długiej wojny" - ocenił ISW.

Ogłoszenie zawieszenia udziału w traktacie Nowy START o ograniczeniu zbrojeń strategicznych mogło służyć "przywróceniu do przestrzeni informacyjnej retoryki nuklearnej" po to, by odwrócić uwagę od braku treści w pozostałej części przemówienia.

Według ISW "Rosja używa retoryki nuklearnej (bardziej lub mniej zawoalowanych gróźb - red.) w charakterze operacji informacyjnej po to, by zniechęcić Zachód i Ukrainę do zrekompensowania porażek na froncie".

Rosja nie zastosuje broni jądrowej na Ukrainie ani przeciwko NATO

"ISW w dalszym ciągu ocenia, że Rosja nie zastosuje broni jądrowej na Ukrainie ani przeciwko NATO" - podkreślono.

W raporcie odnotowano również, powołując się na ustalenia "The Financial Times" że pomimo zachodnich sankcji firmy właściciela formacji najemniczej Grupa Wagnera Jewgienija Prigożyna, zarabiają nadal miliony dolarów na Bliskim Wschodzie i w Afryce.