NATO: Polska wśród 7 krajów Sojuszu wydających najwięcej na obronność

W 2022 roku zaledwie siedem spośród 30 krajów NATO osiągnęło cel, jakim jest wydawanie co najmniej 2 proc. PKB na obronność. Wśród tych państw jest Polska. Wynika to z raportu podsumowującego główne działania Sojuszu w ubiegłym roku, przedstawionego we wtorek w Brukseli przez sekretarza generalnego NATO Jensa Stoltenberga.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Oprócz Polski, która na obronność w 2022 roku wydała 2,42 proc. PKB, w siódemce znalazła się Grecja (3,54 proc.), USA (3,46 proc.), Litwa (2,47 proc.), Wielka Brytania (2,16 proc.), Estonia (2,12 proc.) i Łotwa (2,07 proc.)

W liczbach bezwzględnych, w roku 2022 Stany Zjednoczone odpowiadały za 70 proc. wydatków obronnych całego NATO, które przekroczyły 1 bilion dolarów. W tym zestawieniu na Wielką Brytanię przypada 6 proc., Niemcy - 5 proc., Francję - 4 proc., Włochy - 3 proc., Kanadę - 2 proc., Hiszpanię, Holandię, Turcję, Polskę - po około 1 proc.