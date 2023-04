NATO: Sekretarz generalny NATO i prezydent Finlandii: mamy nadzieję, że po Finlandii i Szwecji stanie się członkiem Sojuszu (aktualizacja)

Jestem dumny, że mogę powitać Finlandię jako członka naszego Sojuszu, a w przyszłości mamy nadzieję powitać też Szwecję - oświadczył we wtorek sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg na wspólnej konferencji prasowej z prezydentem Finlandii Saulim Niinisto w Brukseli. Prezydent Finlandii podkreślił, że jego kraj "nieustannie" pracuje na rzecz przyjęcia Szwecji do Sojuszu.

"Finlandia ma teraz najsilniejszych sojuszników na świecie" - podkreślił szef NATO.

"Prezydent Putin chciał raz na zawsze zamknąć drzwi NATO" - powiedział Stoltenberg, dodając, że rosyjski przywódca osiągnął odwrotny cel do zamierzonego, co udowadnia przyjęcie do Sojuszu Północnoatlantyckiego kolejnego państwa.

Sekretarz generalny poinformował, że NATO pozostaje w bliskim kontakcie z prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoganem w celu wypracowania rozwiązania, dzięki któremu w niedługim czasie do NATO zostanie przyjęta także Szwecja.

Finlandia i Szwecja wspólnie złożyły wniosek o przystąpienie do NATO po inwazji Rosji na Ukrainę w lutym 2022 r. Spośród obecnych członków NATO wniosek akcesyjny Szwecji nie został jeszcze ratyfikowany przez Węgry i Turcję.

Finlandia będzie "nieustannie" pracować na rzecz przyjęcia Szwecji do NATO - oświadczył prezydent Finlandii Sauli Niinisto po tym, jak jego kraj został 31. członkiem Sojuszu.

"Członkostwo Finlandii nie jest kompletne bez członkostwa Szwecji. Praca na rzecz szybkiego przyjęcia Szwecji jest nieustannie kontynuowana" - powiedział Niinisto.

Prezydent Finlandii ocenił, że dołączenie do NATO to dla Finlandii "historyczna chwila", bo bezpieczeństwo i stabilizacja są niezwykle istotne dla Finów.

Jak zaznaczył, proces ratyfikacji członkostwa Finlandii w Sojuszu Północnoatlantyckim "nie był aż tak trudny, niemniej to duża ulga", że Finlandia wstąpiła do NATO.

W oddzielnie opublikowanym na Twitterze oświadczeniu prezydenta Niinisto podkreślono, że "członkostwo Finlandii nie jest kompletne bez członkostwa Szwecji" (https://tinyurl.com/2p8j9jtv).

"Członkostwo Finlandii nie jest wymierzone przeciwko komukolwiek. Nie zmienia także podstaw, ani celów polityki zagranicznej i polityki bezpieczeństwa Finlandii. Finlandia to stabilne i przewidywalne państwo nordyckie, które pragnie pokojowego rozwiązywania spornych kwestii" - zaznaczono w piśmie.