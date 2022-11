NATO: Sekretarz generalny Stoltenberg: członkostwo Szwecji i Finlandii w Sojuszu pomoże wzmacniać wschodnią flankę

Członkostwo Szwecji i Finlandii w NATO ułatwi wzmacnianie wschodniej flanki Sojuszu - powiedział w poniedziałek na konferencji prasowej w Bukareszcie sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. We wtorek w stolicy Rumunii rozpoczyna się dwudniowe spotkanie ministrów spraw zagranicznych Sojuszu Północnoatlantyckiego.

"Wszyscy sojusznicy podjęli historyczna decyzję, kiedy zgodziliśmy się na szczycie w Madrycie w czerwcu na zaproszenie Finlandii i Szwecji, by zostały członkami NATO. Podpisaliśmy też protokoły akcesyjne. 28 spośród 30 członków NATO ratyfikowało protokoły akcesyjne. (...) Jestem pewien, że wszyscy sojusznicy je ratyfikują" - powiedział Stoltenberg na wspólnej konferencji prasowej z prezydentem Rumunii Klausem Iohannisem.

"Członkostwo w NATO jest oczywiście ważne dla Finlandii i Szwecji, ale będzie to również ważne dla całego Sojuszu. Te kraje mają dobrze wyszkolone i dobrze wyposażone armie. (...) Jeśli spojrzymy na mapę, to dla każdego będzie jasne, że nasze zdolności do wzmacniania wschodniej flanki, zwłaszcza krajów bałtyckich, ale też Polski, będą lepsze jeśli Finlandia i Szwecja będą pełnoprawnymi członkami Sojuszu" - dodał.