NATO: Sekretarz generalny Stoltenberg: dziś witamy Finlandię w NATO, w przyszłości mamy nadzieję powitać też Szwecję

Jestem dumny, że mogę powitać Finlandię jako członka naszego Sojuszu, a w przyszłości mamy nadzieję powitać też Szwecję - oświadczył we wtorek na konferencji prasowej w siedzibie Sojuszu Północnoatlantyckiego w Brukseli sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg.

"Finlandia ma teraz najsilniejszych sojuszników na świecie" - podkreślił szef NATO.

"Prezydent Putin chciał raz na zawsze zamknąć drzwi NATO" - powiedział Stoltenberg, dodając, że rosyjski przywódca osiągnął odwrotny cel do zamierzonego, co udowadnia przyjęcie do Sojuszu Północnoatlantyckiego kolejnego państwa.