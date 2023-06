NATO: Sekretarz generalny Stoltenberg: gdyby Ukraina przestała teraz walczyć, to przestałaby istnieć jako niepodległe państwo

Gdyby Ukraina przestała teraz walczyć, to przestałaby istnieć jako niepodległe państwo; natomiast gdyby to Rosja przestała walczyć, to mielibyśmy pokój - powiedział w piątek po zakończeniu dwudniowego posiedzenia ministrów obrony NATO sekretarz generalny sojuszu Jens Stoltenberg.

"Gdyby Ukraina przestała teraz walczyć, to przestałaby istnieć jako niepodległe państwo. Gdyby Rosja zakończyła walki, to mielibyśmy pokój. Mamy jednego agresora - to Moskwa, prezydent Putin i siły rosyjskie. I mamy ofiarę agresji - Ukrainę. Wszystkie wysiłki na rzecz pokoju muszą uwzględniać ten punkt wyjścia" - zaznaczył Stoltenberg.