NATO: Sekretarz generalny Stoltenberg: stając się członkiem Sojuszu, Finlandia dostanie żelazne gwarancje bezpieczeństwa

Stając się członkiem Sojuszu, Finlandia dostanie żelazne gwarancje bezpieczeństwa wynikające z art. 5. Traktatu waszyngtońskiego - powiedział we wtorek w kwaterze głównej NATO sekretarz generalny Jens Stoltenberg.

"Za kilka godzin powitamy Finlandię jako 31. członka NATO. Finlandia będzie bezpieczniejsza, a NATO silniejsze. Dokładnie tego samego dnia - 4 kwietnia 1949 roku - został podpisany Traktat waszyngtoński. Trudno sobie wyobrazić lepszy sposób na świętowanie naszego jubileuszu, niż przyjęcie Finlandii, jako pełnoprawnego członka do Sojuszu" - powiedział Stoltenberg, zaznaczając, że Finlandia dostanie "żelazne gwarancje bezpieczeństwa" wynikające z art. 5.

"Cieszę się i jestem dumny, że będę mógł powitać Finlandię w NATO; kilka lat temu nie do pomyślenia było, że ten kraj przystąpi do Sojuszu" - przypomniał.

Dopytywany przez dziennikarzy, czy nie spowoduje to odpowiedzi ze strony Rosji, Jens Stoltenberg zwrócił uwagę, że to NATO i Helsinki reagują na działania Rosji: "Rosja pokazała w ostatnich latach, że jest gotowa do stosowania siły wobec sąsiadów - Gruzja, Krym, pełnoskalowa inwazja na Ukrainę".