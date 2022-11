NATO: Sekretarz generalny Stoltenberg: warunkiem wstępnym ewentualnego wstąpienia Ukrainy do NATO jest jej zwycięstwo w wojnie

Warunkiem wstępnym ewentualnego wstąpienia Ukrainy do NATO jest jej zwycięstwo w wojnie - powiedział w środę w Bukareszcie sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg.

"Najważniejszym i najpilniejszym wysiłkiem jest obecnie to, żeby zapewnić Ukrainie przetrwanie jako państwu suwerennemu i niepodległemu. By to osiągnąć, musimy zmobilizować jak najwięcej środków militarnych, ekonomicznych i finansowych. To właśnie robimy i na tym się skupiamy" - zapewnił Stoltenberg.

"Uzgodniliśmy wśród członków NATO podtrzymanie pomocy udzielanej Kijowowi" - dodał, podsumowując spotkanie ministrów spraw zagranicznych państw Sojuszu.