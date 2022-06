NATO: Sekretarz generalny Stoltenberg: zakończyliśmy szczyt, który przygotuje nas na wyzwania przyszłości

Zakończyliśmy szczyt, który przygotuje nas na wyzwania przyszłości - oświadczył w czwartek na konferencji prasowej w Madrycie sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg po zakończeniu szczytu Sojuszu.

"Podjęliśmy decyzję o fundamentalnej zmianie w naszym odstraszaniu i obronie. Zgodziliśmy się, by zaprosić Finlandię i Szwecję, by wstąpiły do naszego Sojuszu. I porozumieliśmy się w sprawie długoterminowego wsparcia dla Ukrainy. Zaaprobowaliśmy nową koncepcję strategiczną NATO. Zgodziliśmy się zwiększyć wysiłki w walce ze zmianami klimatycznymi. (...) Podjęliśmy decyzję o zwiększeniu inwestycji w NATO i zwiększeniu wspólnego budżetu" - wyliczał Stoltenberg.