Możemy podziękować Putinowi za członkostwo Finlandii w Sojuszu; osiągnął odwrotność tego, co chciał - powiedział we wtorek w kwaterze głównej NATO szef amerykańskiej dyplomacji Antony Blinken, który bierze udział w dwudniowym posiedzeniu ministrów spraw zagranicznych NATO w Brukseli, podczas którego Finlandia oficjalnie stanie się 31. członkiem Sojuszu.

"To historyczny dzień. Już wkrótce powitamy Finlandię w NATO. (...) Kusi mnie, żeby powiedzieć, że to jest jedyna rzecz, którą zawdzięczamy Putinowi. Osiągnął dokładnie odwrotność tego, do czego - jak sam deklarował - zmierzał. Rosyjska agresja powoduje, że wiele krajów dochodzi do wniosku, że muszą robić więcej na rzecz obronności. Po to, by być w stanie odeprzeć możliwą rosyjską agresję" - zauważył Blinken w oświadczeniu dla prasy przed rozpoczęciem spotkania z ministrami.