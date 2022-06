NATO: Sojusznicy powołają Fundusz Innowacji

Przywódcy i ministrowie 22 państw NATO, w tym Polski, zobowiązali się powołać Fundusz Innowacji, który ma wspierać nowe technologie znajdujące zastosowania wojskowe i cywilne. Ceremonia podpisania dokumentu w sprawie ustanowienia Funduszu odbyła się w czwartek w Madrycie na szczycie NATO.

"Ten fundusz jest wyjątkowy, w perspektywie 15 lat pomoże wcielić w życie powstające technologie, które mają potencjał, by zmienić nasze bezpieczeństwo na dekady" - powiedział sekretarz generalny Sojuszu Jens Stoltenberg. Dodał, że inwestycje wspierane przez Fundusz zwiększą innowacyjność NATO i "bezpieczeństwo miliarda naszych obywateli".

Fundusz ma zainwestować miliard euro w start-upy i fundusze wspierające przedsiębiorczość w rozwijających się technologiach uznanych przez NATO za priorytetowe. Jak poinformował Sojusz, chodzi o sztuczną inteligencję, przetwarzanie informacji w dużych zbiorach danych (big data), technologie kwantowe, systemy autonomiczne, biotechnologię, nowe materiały, energię, napędy i technologie kosmiczne.

Fundusz ma uzupełniać działania powołanego w 2020 roku cywilno-wojskowego Akceleratora Innowacji Obronnych dla Północnego Atlantyku (Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic, DIANA). Na madryckim szczycie postanowiono także, że innowacyjne instytuty uczestniczące w programach DIANA uzyskają dostęp do 63 ośrodków testowych w Europie i Ameryce Północnej. DIANA ma ułatwić współpracę wojskowych, naukowców i firm technologicznych w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności.

W promocji przełomowych technologii poprzez angażowanie ośrodków akademickich i prywatnych firm uczestniczą także Sojusznicze Dowództwo Transformacji (Allied Transformation Command, ACT), Centrum Innowacji i Biuro Innowacji.

Porozumienie w sprawie powołania Funduszu Innowacji promującego z dobrowolnych składek nowoczesne technologie sojusznicy podpisali w październiku 2021 roku. Inicjatorami Funduszu są Belgia, Bułgaria, Czechy, Dania, Estonia, Grecja, Hiszpania, Islandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Holandia, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Turcja, Węgry, Wielka Brytania i Włochy.

Z Madrytu Jakub Borowski