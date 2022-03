NATO: Stoltenberg: jesteśmy zgodni co do tego, że nie powinniśmy przemieszczać naszych sił na terytorium Ukrainy

Jesteśmy zgodni co do tego, że nie powinniśmy przemieszczać naszych sił na terytorium Ukrainy; ciąży na nas odpowiedzialność, by ten konflikt nie wyszedł poza ten kraj - powiedział w środę szef NATO Jens Stoltenberg.

Na konferencji prasowej Stoltenberg podkreślił, że państwa sojusznicze są zgodne co do tego, by zapewnić Ukrainie wsparcie. "Ale sojusznicy są także zgodni co do tego, że NATO nie powinno przemieszczać swoich sił ani na lądowe terytorium Ukrainy, ani w jej przestrzeń powietrzną. Ciąży na nas odpowiedzialność, by ten konflikt, ta wojna nie eskalowała poza Ukrainę" - podkreślił szef NATO.