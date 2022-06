NATO: Stoltenberg: najlepszym sposobem zakończenia kryzysu żywnościowego jest zakończenie wojny

Najlepszym sposobem zakończenia kryzysu żywnościowego jest zakończenie wojny; ten kryzys nie jest spowodowany sankcjami NATO, ale wojną Putina - oświadczył na konferencji prasowej w Madrycie, kończącej szczyt Sojuszu jego sekretarz generalny Jens Stoltenberg.

Jak dodał, sojusznicy są zaangażowani na różne sposoby, by znaleźć sposoby wydostania zboża i żywności z Ukrainy. Wskazał, że Turcja pełni kluczową rolę dla przyspieszenia zawarcia "pewnych porozumień". "Grecja jest gotowa do tego, żeby udostępnić statki, żeby wydostać zboża z ukrainny. Inni alianci są zaangażowani w pewne dyplomatyczne wysiłki, by zawrzeć pewne porozumienia, tak żeby statki mogły pływać po Morzu Czarnym ze zbożem i żywnością" - powiedział.

Dodał, że kraje podejmują też wysiłki, aby zwiększyć możliwości transportu zbóż drogą lądową. "Bardzo trudno zrekompensować to, co można transportować droga morską" - zaznaczył.