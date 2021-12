NATO: Stoltenberg: nie planujemy rozmieszczać pocisków średniego zasięgu w Europie

NATO nie planuje rozmieszczenia pocisków nuklearnych średniego zasięgu w Europie - poinformował we wtorek w Brukseli sekretarz generalny Sojuszu Jens Stoltenberg, odrzucając tym samym rosyjskie oskarżenia o takie plany i wezwanie Moskwy do wprowadzenia moratorium na tego rodzaju broń w Europie.

Stoltenberg podkreślił, że Rosja, która wysuwa oskarżenia pod adresem NATO, sama przez lata łamała traktat INF, rozmieszczając w Europie nowe pociski średniego zasięgu zdolne do przenoszenia broni jądrowej. "Celem NATO nie jest naśladowanie zachowań Moskwy" - powiedział.

"Jeśli Rosja w sposób weryfikowalny nie zniszczy wszystkich swoich pocisków SSC-8, które naruszyły traktat INF, to nie ma prawa żądać wprowadzania zakazu rozmieszczania czegoś, co już sama zaczęła rozmieszczać" - wyjaśnił Stoltenberg.

Traktat INF z 1987 roku między ówczesnym ZSRR a USA zakazał rozmieszczania w Europie broni jądrowej o zasięgu od 500 do 5500 km. W 2019 roku USA wycofały się z traktatu uznając, że rakiety 9M729 (SSC-8 w klasyfikacji NATO), umieszczane na wyrzutniach Iskander, naruszają porozumienie INF.

Wiceminister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Riabkow w poniedziałek zagroził, że "Moskwa może zostać zmuszona do rozmieszczenia pocisków nuklearnych średniego zasięgu w Europie w odpowiedzi na plany NATO dotyczące tego samego".

Riabkow zapowiedział, że Rosja będzie zmuszona do działania, jeśli Zachód odmówi przyłączenia się do moratorium na broń nuklearną średniego zasięgu w Europie, co ma być częścią pakietu gwarancji bezpieczeństwa, który Moskwa chce uzyskać od Zachodu w zamian za zażegnanie kryzysu na granicy z Ukrainą.

"Brak postępu w kierunku rozwiązania politycznego i dyplomatycznego skłoniłby Rosję do reakcji z wykorzystaniem technologii wojskowej" - powiedział Riabkow, cytowany przez agencję RIA.