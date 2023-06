NATO: Stoltenberg: przed lipcowym szczytem sojuszu dojdzie do spotkania Turcja-Szwecja

Przed szczytem NATO w Wilnie wysokiej rangi urzędnicy Turcji i Szwecji spotkają się w Brukseli - powiedział w poniedziałek sekretarz generalny sojuszu Jens Stoltenberg.

W spotkaniu mają uczestniczyć ministrowie spraw zagranicznych, a także szefowie wywiadów oraz doradcy do spraw bezpieczeństwa - dodał cytowany przez agencję Reutera Stoltenberg. Celem brukselskich rozmów ma być dokończenie akcesji Szwecji do NATO, co wstrzymuje Turcja.

Ankara stawia weto w kwestii przyjęcia Szwecji do sojuszu z powodu aktywności w tym kraju opozycji kurdyjskiej - w tym Partii Pracujących Kurdystanu, uważanej przez Ankarę za organizację terrorystyczną.

Żeby udobruchać Ankarę, Sztokholm zaostrzył przepisy antyterrorystyczne, wprowadzając możliwość karania również za wspieranie organizacji terrorystycznych. Jednak tureckie władze są oburzone organizowanymi wciąż w Szwecji kurdyjskimi demonstracjami. Protesty z uwagi na wolność wypowiedzi wpisaną do szwedzkiej konstytucji nie mogą zostać zakazane, ale Turcja domaga się zablokowania tych demonstracji.