NATO: Stoltenberg: sceny w Waszyngtonie szokujące; wynik demokratycznych wyborów musi zostać uszanowany

Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg określił gwałtowne zamieszki do jakich doszło w środę w Waszyngtonie jako "szokujące sceny". Podkreślił, że wynik wyborów prezydenckich w tym kraju musi zostać uszanowany.

"Szokujące sceny w Waszyngtonie; wynik tych demokratycznych wyborów musi zostać uszanowany" - napisał Stoltenberg na Twitterze.

W środę, przed będącym siedzibą amerykańskiego Kongresu Kapitolem, w którym trwało posiedzenie mające ostatecznie zatwierdzić wybór Joe Bidena na prezydenta USA doszło do gwałtownych zamieszek. Grupa zwolenników ustępującego prezydenta Donalda Trumpa wdarła się do budynku, z którego ewakuowano parlamentarzystów, policja użyła gazu, co najmniej jedna osoba została postrzelona i jest w stanie krytycznym.