NATO: Stoltenberg: wszystko wskazuje na to, że Rosja wciąż planuje pełnoskalową inwazję na Ukrainę

Wszystko wskazuje na to, że Rosja wciąż planuje pełnoskalową inwazję na Ukrainę - ocenił we wtorek podczas konferencji prasowej w Brukseli sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg.

"Wszystko wskazuje na to, że Rosja wciąż planuje atak na pełną skalę na Ukrainę. Widzimy trwającą koncentrację wojsk. Obiecali, że się wycofają, ale wciąż się gromadzą. Widzimy, że coraz więcej ich sił (...) jest gotowych do ataku. Jesteśmy też świadkami ciągłych prowokacji w Donbasie oraz operacji pod +cudza banderą+, których celem jest stworzenie pretekstu do ataku" - powiedział Stoltenberg.