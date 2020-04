NATO: Stoltenberg wzywa Rosję do powstrzymania walk w Donbasie (aktualizacja)

Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg zaapelował w czwartek do Rosji o spowodowanie wstrzymania walk przez wspieranych przez nią bojowników w Donbasie, tak by możliwe były działania, nakierowane na powstrzymanie pandemii koronawirusa.

"Wzywamy Rosję do zatrzymania walk na Ukrainie. Rosja wspiera separatystów, którzy są odpowiedzialni za łamanie zawieszenia ognia. Zawieszenie ognia musi być w pełni wdrożone, by możliwa była walka z kryzysem Covid-19" - powiedział na telekonferencji prasowej w Brukseli Stoltenberg.

W ubiegłym tygodniu o dostęp do kontrolowanych przez prorosyjskich separatystów części obwodów ługańskiego i donieckiego na wschodniej Ukrainie dla Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) oraz przedstawicieli organizacji pomocowych upominała się dyplomacja UE.

Stoltenberg zaznaczył, że pomimo wezwania do zatrzymania aktywności militarnych w Donbasie, wspierani przez Rosję separatyści cały czas atakują ukraińskie siły na wschodzie kraju. Dochodzi do łamania zawieszenia ognia zarówno w Ługańsku, jak i Doniecku. Sekretarz generalny NATO zauważył, że informuje o tym nie tylko strona ukraińska, ale też przedstawiciele OBWE.

"Personel monitorujący OBWE ma teraz większy problem z wykonywaniem swoich zadań, ponieważ ogranicza się im możliwość swobodnego przemieszczania się i z tego powodu nie są oni w stanie składać raportów o sytuacji na miejscu, w taki sposób, w jaki powinni. Kryzys koronawirusowy stał się wymówką, by dalej ograniczać prace misji monitorującej OBWE i to sprawia, ze sytuacja we wschodniej Ukrainie jest jeszcze trudniejsza" - oświadczył Stoltenberg.

Podczas czwartkowej widekonferencji ministrowie spraw zagranicznych państw Sojuszu uzgodnili pakiet działań dotyczący współpracy z Ukrainą i Gruzją. Sekretarz generalny wyjaśnił, że chodzi o ćwiczenia, dostęp do programów edukacyjnych NATO, dzielenie się obrazami z radarów, które pozwalają lepiej zrozumieć aktywność w powietrzu w regionie. "To kolejny element w bardzo silnym i trwałym partnerstwie pomiędzy NATO i Ukrainą" - oznajmił Stoltenberg.

Z Brukseli Krzysztof Strzępka