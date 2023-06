NATO: Stoltenberg zwołał na 6 lipca spotkanie przedstawicieli Turcji, Szwecji i Finlandii w związku z planem szwedzkiej akcesji

Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg poinformował w środę, że zwołał na 6 lipca, przed zaplanowanym na 11-12 lipca szczytem Sojuszu Północnoatlantyckiego w Wilnie, spotkanie wysokiej rangi przedstawicieli Turcji, Szwecji i Finlandii, by przekonać Ankarę do zaakceptowania akcesji Sztokholmu do NATO.

"Czas na powitanie Szwecji jako pełnoprawnego członka NATO jest teraz" - powiedział dziennikarzom Stoltenberg.

W spotkaniu w Brukseli mają uczestniczyć ministrowie spraw zagranicznych, szefowie wywiadów oraz doradcy do spraw bezpieczeństwa. Jak komentuje Associated Press, inicjatywa szefa NATO to zabiegi ostatniej szansy mające przełamać obiekcje Turcji wobec przyjęcia Szwecji do Sojuszu jeszcze przed szczytem w litewskiej stolicy.

Tymczasem węgierscy deputowani reprezentujący opozycję poinformowali w środę, że odkładane od blisko roku głosowanie w parlamencie w sprawie ratyfikowania akcesji Szwecji do NATO zostało ponownie odłożone i odbędzie się najwcześniej jesienią.

Do rządu Węgier zwrócili się Stoltenberg i prezydent Francji Emmanuel Macron, którzy podpisali wspólną deklarację. "Nadszedł czas (...) by pozwolić Szwecji na udział w szczycie w Wilnie jako członkowi Sojuszu. Teraz, bardziej niż kiedykolwiek, nadszedł czas na podjęcie decyzji, które zapewnią bezpieczeństwo i stabilność na kontynencie" - głosi apel Macrona i Stoltenberga.

Turcja stawia weto w kwestii przyjęcia Szwecji do Sojuszu Północnoatlantyckiego z powodu aktywności w tym kraju opozycji kurdyjskiej, w tym Partii Pracujących Kurdystanu, uważanej przez władze tureckie za organizację terrorystyczną.

Daty podjęcia decyzji dotyczącej wstąpienia Szwecji do NATO były przez węgierski parlament kilkakrotnie przekładane, a premier Viktor Orban pod koniec maja oznajmił, że "stosunki pomiędzy Budapesztem a Sztokholmem muszą ulec poprawie zanim Szwecja zostanie przyjęta do NATO". Węgierscy politycy oskarżają Szwecję o ingerencję w wewnętrzne sprawy swojego kraju.

Węgry są ostatnim prócz Turcji państwem Sojuszu, które nie ratyfikowało jeszcze przystąpienia Szwecji do NATO.