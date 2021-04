NATO: Szef dyplomacji USA w Brukseli: deklaracje Iranu o wzbogacaniu uranu "prowokacyjne"

Deklaracje Iranu o zamiarze rozpoczęcia wzbogacania uranu do 60 proc. są prowokacyjne - powiedział w środę na konferencji prasowej w siedzibie głównej NATO w Brukseli sekretarz stanu USA Antony Blinken.

Szef amerykańskiej dyplomacji dodał, że takie oświadczenia ze strony Teheranu stawiają pod znakiem zapytania powagę jego intencji w rozmowach prowadzonych na temat programu atomowego w Wiedniu. Przypomniał też, że USA wyraziły gotowość powrotu do porozumienia nuklearnego z 2015 r., podczas gdy Iran tego nie zrobił.

We wtorek Iran zapowiedział, że będzie wzbogacał uran do poziomu 60 proc. z dotychczasowego poziomu 20 proc., co znacznie przybliży kraj do posiadania wzbogaconego do 90 proc. uranu używanego w budowie broni jądrowej. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej potwierdziła w środę, że Iran "prawie zakończył" przygotowania do wzbogacania uranu do poziomu 60 proc.

Międzynarodowe porozumienie nuklearne (JPCOA) wyznaczyło Iranowi limit 3,67 proc.

Najwyższy przywódca Iranu ajatollah Ali Chamenei ocenił w środę, że propozycje składane Iranowi podczas rozmów w Wiedniu ws. powrotu do porozumienia atomowego są "upokarzające" i niewarte rozpatrywania.

Z Brukseli Artur Ciechanowicz