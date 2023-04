NATO: Szef polskiego MSZ prof. Rau: Finlandia będzie bardzo silnym ogniwem wschodniej flanki NATO (aktualizacja)

Finlandia będzie bardzo silnym ogniwem wschodniej flanki NATO - podkreślił minister spraw zagranicznych prof. Zbigniew Rau przed spotkaniem szefów dyplomacji państw Sojuszu Północnoatlantyckiego w Brukseli we wtorek. We wtorek Finlandia oficjalnie stała się 31. członkiem Sojuszu.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

"Finlandia słynie z silnego lotnictwa, silnej artylerii, licznych, bardzo dobrze przeszkolonych rezerw" - powiedział prof. Rau dodając, że to bardzo dobre wzmocnienie jeśli chodzi o siłę zarówno odstraszania, jak i obrony NATO.

"Mamy z czego się cieszyć, nie tylko w wymiarze politycznym. To jest potwierdzenie jedności państw podobnie myślących, potwierdzenie atrakcyjności Sojuszu nie mniejszej niż wtedy, kiedy on powstawał" - powiedział prof. Rau.

Pytany czego się spodziewa po spotkaniu, odparł, że chce, aby to co zostało ustalone w Łodzi na spotkaniu ministerialnym B-9, było podstawą do bardzo poważnej dyskusji Sojuszu.

Z Brukseli Łukasz Osiński i Artur Ciechanowicz