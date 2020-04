NATO wzywa talibów, by ograniczyli przemoc i przystąpili do rozmów z rządem

NATO wezwało w piątek talibskich bojowników w Afganistanie, aby ograniczyli przemoc i przystąpili do wewnątrzafgańskich rozmów pokojowych z rządem centralnym w Kabulu. Sojusz podkreślił, że należy przyspieszyć proces zwalniania więźniów.

Talibowie odrzucili dzień wcześniej apel afgańskiego rządu o zawieszenie broni na czas ramadanu, świętego dla muzułmanów miesiąca postu, co wzbudziło obawy co do postępów kruchego - jak pisze Reuters - procesu pokojowego po tym, gdy Taliban i Stany Zjednoczone zawarły w lutym porozumienie w sprawie wycofania sił zagranicznych pod wodzą USA.

"Obecny poziom przemocy wywoływanej przez talibów jest nie do przyjęcia" - oświadczyli ambasadorowie państw w Radzie Północnoatlantyckiej (NAC) w komunikacie w sprawie wysiłków pokojowych w Afganistanie. NAC jest najwyższym organem decyzyjnym NATO.

"Z zadowoleniem przyjmujemy powołanie inkluzywnego zespołu negocjacyjnego do reprezentowania Islamskiej Republiki Afganistanu. Wzywamy talibów do bezzwłocznego rozpoczęcia negocjacji z tym zespołem, co jest uważane za kluczowy element umowy USA z Talibanem" - podano w komunikacie.

W porozumieniu podpisanym 29 lutego w stolicy Kataru Ad-Dausze Waszyngton obiecał wycofać obce siły z Afganistanu w ciągu 14 miesięcy, pod warunkiem, że talibowie będą przestrzegać zobowiązań w zakresie bezpieczeństwa i rozpoczną "wewnątrzafgański dialog" z władzami centralnymi w Kabulu.

Ale umowa nie obejmowała sprawy rozejmu, którego negocjowanie z talibami pozostawiono wspieranemu przez USA rządowi w Kabulu.

W czwartek prezydent Afganistanu apelował o zawieszenie broni na czas rozpoczynjącego się w piątek ramadanu tak, by można było się skupić na sprawie rozprzestrzeniania się koronawirusa. W Afganistanie wykryto dotąd ponad 1300 przypadków wirusa, ale eksperci ds. zdrowia twierdzą, że liczba ta może być wyższa, gdyż testy przeprowadzane są w ograniczonym zakresie.

Jednym z punktów lutowej umowy są rozmowy dotyczące wymiany 5000 talibskich więźniów na 1000 członków sił afgańskich. Proces wypuszczania jeńców w Afganistanie rozpoczął się, ale nie udało się wypracować dotąd całościowego porozumienia w tej sprawie.