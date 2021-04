Nauczycielka z jedynej polskiej szkoły w Chile: Polonia tu jest stosunkowo mała; dzieci pochodzą z mieszanych rodzin

Polonia w Chile jest stosunkowo mała, ok. 3 tys. osób. Dzieci uczące się u nas pochodzą z rodzin mieszanych - powiedziała Marta Echeverria, nauczycielka w pierwszej i jedynej polskiej szkole, jaka działa w Chile.

Echeverria w placówce w stolicy kraju Santiago uczy języka polskiego wraz z trzema innymi osobami. Placówka powstała w 2017 r. przy wsparciu ambasady polskiej jako odpowiedź na potrzeby Polaków mieszkających tam, którzy chcieli, żeby ich dzieci miały styczność z językiem i kulturą kraju swoich przodków. "Działamy pod egidą stowarzyszenia Zjednoczenie Polaków w Chile im. Ignacego Domeyki. Szkoła języka polskiego powstała tu po raz pierwszy w historii. Zależy nam na tym, żeby była miejscem nie tylko nauki, ale też spotkań wspólnoty polskiej, nie tylko tej najmłodszej" - wyjaśniła.

Jak dodała, placówka finansowana jest ze składek rodziców, jednak otrzymuje też wsparcie od ambasady polskiej, m.in. na środki dydaktyczne. "Podczas pandemii odszedł koszt wynajmu lokalu do organizowania zajęć" - wskazała.

Zajęcia odbywają się w soboty, są przeznaczone dla uczniów od 3. do 12. roku życia, których jest ok. 30. Kiedyś lekcje trwały trzy godziny, jednak w czasie pandemii koronawirusa ten czas skrócono do godziny. Uczniowie podzieleni są na trzy grupy - głównym kryterium przydziału do klasy jest ich wiek oraz poziom znajomości języka polskiego. Zajęcia dla najmłodszych najczęściej mają charakter ruchowy i opierają się na zabawach. "Bardzo ciężko jest utrzymać przez pełną godzinę uwagę małych dzieci, więc musimy lekcje realizować aktywnie" - powiedziała Echeverria.

Od roku zajęcia prowadzone są przez internet. "Ze względu na trwającą pandemię w tym roku szkolnym będziemy kontynuowali zajęcia online. Realizacja tego typu zajęć jest możliwa w dużej mierze dzięki rodzicom, którzy pracują ze swoimi dziećmi i uczestniczą razem z nimi - szczególnie najmłodszymi - w zajęciach" - stwierdziła.

Zaznaczyła jednak, że pozytywnym aspektem pandemii i zajęć online jest fakt, że w lekcjach mogły uczestniczyć także dzieci z innych części Chile - kraju, który rozciąga się na przestrzeni ponad 4 tys. km. "Dołączyły do nas osoby z La Sereny na północy oraz Vina del Mar. Nawet gdy epidemia się skończy, chcemy kontynuować możliwość zdalnej nauki dla osób z odległych rejonów kraju, takich jak Patagonia, tak żeby choćby raz w miesiącu móc zorganizować dla nich streaming z lekcji" - dodała.

Uczniowie szkoły są dziećmi z małżeństw mieszanych, głównie polsko-chilijskich, ale są też osoby o pochodzeniu polsko-brazylijskim i polsko-niemieckim. Polonia w Chile jest stosunkowo mała, jak wskazała Echeverria, liczy ok. 3 tys. osób. "Ona jest trochę inna niż w pozostałych krajach. Niektórzy są tutaj od pokoleń, ich przodkowie np. przyjechali do Chile po drugiej wojnie światowej, jednak w większości są to młode osoby, które przyjeżdżają tutaj, ponieważ związały się z obywatelem Chile, zakochały się w tym kraju podczas podróży albo dostały kontrakt z pracy. Część Polaków pracuje przy kopalni Sierra Gorda na Atakamie, która jest m.in. polską inwestycją" - wyjaśniła.

Polacy skupiają się przede wszystkim w stolicy kraju Santiago, które liczy ok. 5,5 mln populacji. Jednak wielu z nich zamieszkuje też Vinę del Mar, La Serenę, Antofagastę, Iquique a nawet Punta Arenas - patagońskie miasto, które jest jednym z najdalej położnych na południe na świecie.

Jak powiedziała, w Chile odbywają się masowe szczepienia przeciwko Covid-19, pokrywane są przez rząd. "Ten system jest dobrze logistycznie rozwinięty, głównie dlatego że od lat odbywają się na szeroką skalę szczepienia np. przeciwko grypie, które docierają nawet do najbardziej odległych miejsc. Poza tym nie ma tutaj ruchów antyszczepionkowych, ludzie są za szczepieniem się" - dodała.

Pomimo tego jednak w ostatnich dniach Chile stanęło w obliczu gwałtownego wzrostu liczby zakażeń. Od soboty ponad 80 proc. ludności zostało objętych nowym, całkowitym lockdownem. Od wybuchu epidemii koronawirusa w Chile zdiagnozowano 1 mln przypadków zakażenia koronawirusem; ponad 30 tys. osób zakażonych Covid-19 zmarło.