Nauczycielowi z Florydy postawiono 408 zarzutów dotyczących pornografii dziecięcej

Nauczyciel liceum na Florydzie, trener piłki nożnej i koordynator młodzieży kościelnej został oskarżony o posiadanie 408 zdjęć dziecięcej pornografii, poinformowały w sobotę władze.

Grady Judd, szeryf hrabstwa Polk, powiedział na konferencji prasowej, że 46-letni Shawn Fitzgerald ma w swoim telefonie komórkowym setki zdjęć pornograficznych.

Śledczy zostali skierowani do Fitzgeralda na wniosek z National Center on Missing and Exploited Children.(Narodowe Centrum ds. Dzieci Zaginionych i Wykorzystywanych - PAP)

Judd powiedział, że nie wyglądało na to, by zdjęcia były produkowane lokalnie ani że Fitzgerald sam skrzywdził jakiekolwiek dziecko. Ale Judd powiedział również, że prawdopodobne jest sformułowanie wobec niego nowych zarzutów.

Zdjęcia przedstawiają dzieci , które są wykorzystywane seksualnie przez dorosłych i angażują się w akty z innymi dziećmi, powiedział szeryf.

Fitzgerald uczy w Lakeland High School, a od 2014 roku jest tam trenerem chłopięcej drużyny piłkarskiej. Jest także dyrektorem ds. Młodzieży w First United Methodist Church w Bartow. Oskarżony jest przetrzymywany w więzieniu hrabstwa Polk, które może opuścić za kaucją w wysokości 2 milionów dolarów.