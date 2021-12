Naukowcy: dwie dawki szczepionki nie chronią przed Omikronem - trzecia już tak

Dwie dawki szczepionki przeciw Covid-19 nie wystarczają, aby zapobiec zakażeniu wariantem Omikron koronawirusa, ale dawka przypominająca daje do 75 proc. ochrony - poinformowali w piątek brytyjscy naukowcy.

Analiza opublikowana przez Brytyjską Agencję Bezpieczeństwa Zdrowotnego (UKHSA), która opiera się na danych dotyczących 581 potwierdzonych przypadków wariantu Omikron, pokazuje, że szczepionki firm AstraZeneca i Pfizer/BioNtech zapewniły "znacznie niższy poziom ochrony przed objawową infekcją w porównaniu z ochroną, jaką zapewniają przed wariantem Delta".

"Wstępne dane wykazały, że skuteczność przeciwko nowemu wariantowi wydaje się znacznie wzrosnąć we wczesnym okresie po dawce przypominającej, zapewniając około 70-75 proc. ochrony przed objawową infekcją" - dodano jednak. Ale jest to zauważalnie mniejsza ochrona niż ta, którą dawka przypominająca zapewnia w przypadku wariantu Delta.

UKHSA dodała, że szczepionki nadal mogą oferować dobrą ochronę przed ciężkimi objawami Covid-19, które wymagają leczenia szpitalnego i zapowiedziała, że dane na temat tego, czy i na ile cięższy jest przebieg choroby po zakażeniu wariantem Omikron zostaną opublikowane w przyszłym tygodniu. Zastrzegła też, że wyniki należy traktować z dużą dozą ostrożności, bo próba badawcza była bardzo niewielka.

Jak napisano w analizie, dowody pokazują, że nowy wariant przenosi się "szybciej niż dominujący wariant Delta", a w przypadku kontaktów z osobą zakażoną jest wyższe ryzyko transmisji niż w wariancie Delta.

UKHSA szacuje, że jeśli Omikron nadal będzie rozprzestrzeniał się w obecnym tempie, to "stanie się dominującym szczepem, stanowiąc ponad 50 proc. wszystkich zakażeń Covid-19 w Wielkiej Brytanii do połowy grudnia". Wskazano, że przed końcem grudnia dobowa liczba zakażeń może sięgnąć 100 tys., a łączna liczba infekcji wariantem Omikron może dojść do miliona.

W Wielkiej Brytanii w piątek poinformowano o ponad 58 tys. zakażeń wszystkimi wariantami koronawirusa w ciągu ostatniej doby, co jest najwyższą liczbą od 11 miesięcy, oraz o 448 nowych wykrytych przypadkach wariantu Omikron, wskutek czego ich łączna liczba wzrosła do 1265.