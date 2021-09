Naukowcy: tegoroczne lato w Europie było rekordowo ciepłe

Według naukowców z unijnego programu obserwacji Ziemi Copernicus, tegoroczne lato w Europie było rekordowo ciepłe. Pobito, choć nieznacznie, rekordy temperatur z 2010 i 2018 roku

Badacze przekazali, że średnia temperatura powietrza pomiędzy czerwcem a sierpniem była o 1 stopień C wyższa niż w średnia w latach 1991-2020. Ponadto o 0,1 stopnia pobito rekordy temperatury z 2010 i 2018 roku.

Rejestr temperatur programu Copernicus sięga 1950 roku, ale jest porównywalny z danymi gromadzonymi od połowy XIX wieku. Sierpień 2021 roku na równi z sierpniem 2017 roku był trzecim najcieplejszym w historii.

Średnia temperatur z sierpnia obecnego roku była zbliżona do tej z lat 1991-2020, ale warunki na całym kontynencie kontrastowały ze sobą. W krajach śródziemnomorskich temperatury były rekordowo wysokie, na wschodzie wyższe od średniej, zaś na północy poniżej średniej.

Lato w tym roku stało się kolejnym kamieniem milowym w długoterminowym trendzie globalnego ocieplenia, w ramach którego emisje gazów cieplarnianych zmieniają klimat planety.

We wtorek grupy aktywistów - wskazał Reuters - wezwały, by zaplanowana na listopad konferencja ONZ w sprawie klimatu COP26 w Glasgow została przełożona. Sieć skupiająca ekologiczne organizacje Climate Action Network uzasadniła, że w rozmowach powinni wziąć udział delegaci z ponad 190 krajów, co jest niemożliwe z powodu pandemii Covid-19.