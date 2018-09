Nawet 18 mld zł w dwa lata. Polska sporo straci na Brexicie

Oxford Economics, jedna z największych instytucji analitycznych świata, opublikował raport o kosztach tzw. twardego brexitu dla krajów Wspólnoty. Polski PKB może stracić do 2020 roku nawet 18 mld zł, jeśli Londyn zerwie rozmowy z Brukselą.

Kolejne analizy na temat skutków tzw. twardego brexitu ostrzegają przed gigantycznymi kosztami takiego scenariusza.

Czytaj także: Brexit: europejskie firmy mogą stracić 65 miliardów euro rocznie Brytyjski rząd ostrzegł, że w razie wyjścia z Unii Europejskiej bez porozumienia ws. przyszłych relacji ze Wspólnotą może dojść do utrudnień w ruchu lotniczym, przewozie towarów, obrocie produktami spożywczymi czy podróżowaniu ze zwierzętami.Czytaj więcej: Kłopoty w lotnictwie, ryzyko utrudnień w przewozach. Czarna wizja Brexitu Jak pisaliśmy w WNP.PL, Brexit może zachwiać polską branżą transportu drogowego. Być może największym skutkiem, jaki brexit przyniesie dla transportu towarów z Europy kontynentalnej do Wielkiej Brytanii i z powrotem, będzie przesunięcie dużego ich wolumenu z dominującego dziś ich przewozu samochodami na statki.Kolejne alarmistyczne prognozy przedstawił teraz Oxford Economics, którego raport opisuje " "Rzeczpospolita". Jego autor, Andrew Goodwin, wskazuje, że wśród unijnych partnerów Zjednoczonego Królestwa jedynie Irlandia straciłaby na tym więcej niż Polska.Czytaj także: Brexit będzie katastrofą dla Irlandii? – Tylko do końca 2020 r. polski PKB zostałby uszczuplony o ok. 0,8 proc. – dodaje. To dawałoby ok. 18 mld zł (ponad 4 mld euro) – czyli niemal połowę funduszy strukturalnych, jakie rocznie dostaniemy z Unii. Nasz kraj ucierpi szczególnie, bo Wielka Brytania jest jego trzecim partnerem handlowym, ale i kluczowym rynkiem, gdy idzie o usługi – np. transportowe.Kontrakty mogą stracić przewoźnicy drogowi, Brexit uderzy też w eksport m.in. naszej żywności i części samochodowych wysyłanych z Polski na Wyspy.Na tym nie koniec. Oxford Economics spodziewa się dewaluacji złotego i podniesienia stóp procentowych przez NBP, co spowolni wzrost gospodarczy. Zmaleją też transfery, które blisko milion Polaków mieszkających na Wyspach wysyła do kraju.