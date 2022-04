Nawet 90 procent afrykańskich zabytków znajduję się w muzeach poza Afryką

Skoro kraje afrykańskie mogą same opowiadać o sobie na świecie, to kwestia własności eksponatów muzealnych i tworzenia własnych polityk historycznych, miejsc prezentowania swojej spuścizny kulturowej, stała się dla nich ważna – powiedział w rozmowie z PAP doktor Jędrzej Czerep, analityk ds. Afryki Subsaharyjskiej w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych.

Szacuje się, że ok. 90 proc. eksponatów muzealnych pochodzących z Afryki znajduje się w muzeach poza kontynentem. Współcześnie większość z nich jest częścią zbiorów należących do dawnych metropolii kolonialnych. Jak przekazał dr Czerep, mowa jest o dziesiątkach tysięcy przedmiotów, które nie są odpowiednio zbadane i nie trafiają na wystawy. Wśród obiektów, jakie trafiły do Europy zachodniej z Afryki znajdują się nawet ludzkie szczątki, czaszki i fragmenty kości, przywożone głównie do Niemiec w celach naukowych. Także zwrot tych pozostałości, "kości przodków", staje się coraz głośniejszym żądaniem.

Wedle specjalisty, odzyskiwanie eksponatów muzealnych przez kraje afrykańskie wynika m.in. z pewnego rodzaju przełomu mentalnego, który spowodował publiczną debatę na ten temat.

"W Afryce przedmioty nie miały wartości kulturowej jako artefakt. Pełniły funkcję kultową, albo ściśle użytkową, więc samo to, że przedmiot jest traktowany jako obiekt do oglądania, podziwiania formy, jest czymś nowym. Dziś afrykańskie kraje tworzą nowoczesne placówki muzealne. W Senegalu działa Muzeum Czarnych Cywilizacji; są nowe muzea w Kongu, Beninie czy w Nigerii. Te miejsca powstają, aby wytrącić zachodnim placówkom argument, że obiekty muzealne nie mają dokąd wrócić" - skomentował afrykanista.

"Brązy z Beninu, najbardziej spójna i konkretna kolekcja przedmiotów, które są rozproszone, a których zwrotu domaga się Nigeria od lat, były ozdobą pałacu królewskiego w dzisiejszym Benin City od XIV wieku nieprzerwanie aż do końca XIX wieku, gdy wpadli tam Brytyjczycy. Nikt ich do tamtej pory nie niszczył. Miały swojego konkretnego właściciela, główną funkcję, swoje miejsce, gdzie miały się najlepiej. Ta ciągłość pozostała. Dalej funkcjonuje tam dwór królewski" - dodał dr Czerep.

Stephane Martin, dyrektor paryskiego Muzeum Sztuki Kultur Pozauropejskich, utworzonego z inicjatywy byłego prezydenta Francji Jacques'a Chiraca, stwierdził, że zwrot eksponatów grozi "otwarciem puszki Pandory", które może całkowicie ogołocić europejskie muzea.

Tę puszkę Pandory mógł otworzyć przed kilku laty słynny kongijsko-angolański kolekcjoner Sindika Dokolo. Poza tym, że należał on do "nowego pokolenia kolekcjonerów dzieł sztuki", był także mężem najbogatszej kobiety w Afryce, bizneswoman i córki byłego prezydenta Angoli, Isabel dos Santos. Dokolo zgromadził w Angoli wielką kolekcję afrykańskich dzieł, znaną na całym świecie.

"Kiedy jedno z paryskich muzeów zwróciło się do niego o to, aby wypożyczył część swojej kolekcji, to on postawił warunki. Powiedział, że może to zrobić, jeśli to muzeum zwróci dzieła zrabowane z Beninu, tak jak tego chcą Benińczycy" - opowiedział dr Czerep.

Do tej sytuacji doszło w 2016 roku. W tym samym roku prezydent Beninu Patrice Talon wystosował żądania zwrotu dzieł zrabowanych z dzisiejszej Republiki Beninu, czyli dawnego Królestwa Dahomeju, będących we francuskim posiadaniu.

"W efekcie prezydent Francji Emmanuel Macron powołał specjalną komisję w celu zbadania problemu kompleksowo. Komisja wydała rekomendację, wedle której należy zwrócić te dziesiątki tysięcy dzieł. To już ruszyło całą machinę, do której potem próbowały się w jakiś sposób dostosować inne kraje, takie jak Niemcy, czy Holandia" - powiedział afrykanista.

Jak przekazał dr Czerep, w pewnym momencie kraje Europy zachodniej zaczęły prześcigać się w szczodrości i otwartości na żądania. Nieco inaczej tę sprawę widzą Brytyjczycy.

"Najbardziej stoi okoniem Muzeum Brytyjskie w Londynie. Stawia ono warunek, że przekaże eksponaty, ale w formie wypożyczenia długoterminowego, zachowując prawo własności dla siebie. Niemieckie czy holenderskie muzea bezwarunkowo zrzekają się własności, uznając, że jeśli nawet nie oni zrabowali je bezpośrednio, to trafiły do nich z puli rabunkowej. To tak jakby kupić rower od złodzieja, a nie samemu ukraść, niewielka różnica" - wyjaśnił dr Czerep.

Z kolei na niektórych amerykańskich uczelniach znajdują się przedmioty, m.in. pochodzące z Afryki, które są tam eksponowane jako dekoracja czy też rodzaj wyjątkowego skarbu.

Często z inicjatywą zwrotu eksponatów w Stanach Zjednoczonych wychodzą studenci.

"Trochę pod wpływem ruchu Black Lives Matter, trochę w związku z tym, co słyszeli o Francji.Organizują debaty, dyskusje, w których stawiają pytanie, czy ten nasz przedmiot ma tutaj rację bytu, czy może należałoby go oddać. To są pojedyncze obiekty, bardzo rozproszone" - skomentował specjalista.

Odpowiadając na pytanie o możliwość rozwinięcia się ruchu zwrotu eksponatów w relacjach wewnątrzeuropejskich, dr Czerep stwierdził, że można tego oczekiwać.

"Kongijsko-angolański kolekcjoner Dokolo mówił, że inspirował się działaniami Światowego Kongresu Żydów, odnośnie do dziedzictwa żydowskiego straconego w trakcie holokaustu. Wszystkie te procesy mają ze sobą sporo wspólnego i wzajemnie się zazębiają, jeden wywołuje kolejny. Modele restytucji wzajemnie się obserwują" - powiedział afrykanista.

W czasie wyborów parlamentarnych w Wielkiej Brytanii w 2019 roku Jeremy Corbyn jako przywódca opozycji w swoim programie wyborczym ogłosił, że jeśli Partia Pracy wygra, to odda do wszystkich krajów zabytki, które zostały niesłusznie przejęte przez Wielką Brytanię.

"Przede wszystkim miał na myśli Grecję. Dlatego Muzeum Brytyjskie w Londynie tak się wzbrania przed przekazaniem własności do krajów afrykańskich. Jeśli by do tego doszło, to, wedle muzeum, automatycznie do Grecji też za chwilę będzie trzeba zwrócić eksponaty i ruszy ta wewnątrzeuropejska machina" - przekazał dr Czerep. Wedle niego, także Polska mogłaby zyskać na takim obrocie spraw, choćby w kontekście dzieł zrabowanych w czasie II Wojny Światowej czy potopu szwedzkiego.

Jak skomentował afrykanista, zwroty dóbr kultury w kontekście afrykańskim to tylko jeden z kilku wątków w dyskusji o relacjach postkolonialnych, a dopiero w ciągu ostatnich pięciu lat ta kwestia nabrała rozpędu i przebiła się do światowej opinii publicznej.