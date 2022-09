Negocjacje członkowskie Serbii z UE wiszą na włosku. Będzie ultimatum?

Serbia może zostać zawieszona w procesie negocjacyjnym z Unią Europejską. Konsekwencje dla Belgradu mogą być poważne i związane z utratą funduszy przedakcesyjnych UE.

Parlament Europejski zwrócił się do Unii Europejskiej z apelem o zawieszenie rozmów akcesyjnych z Serbią do czasu nałożenia przez Belgrad sankcji na Rosję. Eurodeputowani z Europejskiej Partii Socjaldemokratów wyszli z inicjatywą, która ma na celu podjęcie niezwłocznych działań wobec Serbii. Chodzi o uszczegółowione już w czerwcowym raporcie, dotyczącym krajów kandydujących do UE, zapisy, że negocjacje nie mogą być kontynuowane do czasu kiedy kraj nie nałoży sankcji na Rosję. Serbia jako jedyne państwo regionu dotąd tego nie zrobiła.

Ta reakcja eurodeputowanych jest powiązana z ostatnimi działaniami Belgradu. Minister spraw zagranicznych Serbii Nikola Selaković podczas obrad Rady Bezpieczeństwa ONZ w Nowym Jorku podpisał, w towarzystwie ministra spraw zagranicznych Rosji Siergieja Ławrowa umowę z Rosją o wzajemnych konsultacjach w sprawie polityki zagranicznej.

Chociaż umowa ta nie obejmuje kwestii związanych z bezpieczeństwem a jedynie w współpracę konsularną na arenie międzynarodowej, to jednak w obecnej sytuacji związanej z wojna w Ukrainie stawia Serbię w negatywnym świetle na arenie międzynarodowej jako koalicjanta agresora.

Serbia ma wiele do stracenia w związku z zawieszeniem procesu akcesyjnego, nie tylko w wymiarze politycznym

Serbia rozpoczęła negocjacje akcesyjne już w 2014 roku i jest obok Czarnogóry państwem posiadającym największe możliwości przystąpienia do UE po zakończeniu konfliktu z Kosowem.

Warto zwrócić uwagę na straty finansowe jakie poniesie Serbia z powodu zawieszenia jej procesu akcesyjnego. W ramach Planu Gospodarczego i Inwestycyjnego dla Bałkanów Zachodnich jest przeznaczone dla państw regionu 3,2 mld euro. Od 2001 roku, Serbia otrzymała od UE ponad 3 mld euro w postaci grantów i różnych instrumentów finansowych.

Dalsze wsparcie finansowe dla Serbii, jak czytamy w proponowanym przez Parlament Europejski tekście, zależeć będzie od stosunku Belgradu do Moskwy, ale także od postępów w demokracji, praworządności i „akceptacji unijnych wartości i priorytetów”.

„Należy dokonać pod tym kątem przeglądu wszystkich funduszy UE dla Serbii, zwłaszcza tych projektów finansowanych w ramach Planu Gospodarczego i Inwestycyjnego dla Bałkanów Zachodnich, aby zapewnić, że wszystkie wydatki UE są w pełni zgodne z jej strategicznymi celami i interesami UE” - napisano.