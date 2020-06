Nepal: Ok. tysiąca osób protestowało w Katmandu, zatrzymano 7 obcokrajowców

Około tysiąca osób demonstrowało w sobotę w stolicy Nepalu Katmandu przeciwko opieszałości władz na epidemię koronawirusa. Policja zatrzymała dziesięć osób, w tym siedmiu obcokrajowców.

"Cudzoziemcy zostali aresztowani za ingerowanie w wewnętrzne sprawy Nepalu" - powiedział funkcjonariusz policji Basant Lama. Nie sprecyzował, z jakich krajów pochodzili.

Na początku mijającego tygodnia policja użyła pałek, armatek wodnych i gazu łzawiącego do rozpędzenia protestów w pobliżu rezydencji premiera. W sobotę nie doszło do starć na taką skalę - informuje agencja Reutera.

Władze Nepalu zarządziły całkowitą blokadę kraju w marcu po zgłoszeniu drugiego potwierdzonego przypadku koronawirusa. Ale liczba infekcji wzrosła od tego czasu do 5062, a rząd jest ostro krytykowany za to, że nie zrobił wystarczająco dużo, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się epidemii. W Nepalu do tej pory stwierdzono 16 zgonów z powodu Covid-16.

Protestujący domagają się lepszych miejsc do odbycia kwarantanny, większej liczby testów i przejrzystości w zakupie środków medycznych w celu zwalczania kryzysu. "W ośrodkach kwarantanny brakuje wody, urządzeń sanitarnych i bezpieczeństwa - mówił jeden z protestujących Ramesh Pradhan. - Stają się one miejscami, gdzie wirus się rozprzestrzenia. Trzeba to poprawić".

Rząd Nepalu twierdzi, że wydał równowartość ok. 89 mln USD na walkę z pandemią, przeprowadził ok. 310 tys. i poddał kwarantannie ok. 158 tys. osób. Ale protestujący uważają, że to nie wystarczy w kraju liczącym 30 milionów ludzi.

"Rząd jest zobowiązany do zwiększenia liczby testów, poprawy usług medycznych i poprawy warunków kwarantanny" - zakomunikował w sobotę wicepremier Ishwar Pokhrel, który odpowiada za walkę z epidemią.