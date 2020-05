Nepal: Protesty rządu po inauguracji przez Delhi drogi z Indii do Chin

Rząd Nepalu wyraził ubolewanie z powodu inauguracji przez władze Indii drogi biegnącej do kontrolowanego przez ChRL Tybetu. 80-kilometrowa trasa biegnie przez Przełęcz Lipulekh, do której zgłasza pretensje Nepal. Od 1962 r. obszar ten kontrolują Indie.

Inauguracja traktu biegnącego przez położoną na wysokości 5200 metrów n.p.m. przełęcz miała miejsce w piątek. W uroczystości uczestniczył m.in. induski minister obrony Rajnath Singh, który podkreślał, że trasa jest najkrótszym połączeniem drogowym z Chinami, a współpraca z północnym sąsiadem ma dla rządu premiera Indii Narendry Modiego "kluczowe znaczenie".

"Rząd Nepalu z wielką przykrością dowiedział się o oddaniu do użytku przez Indie połączenia drogowego prowadzącego do Przełęczy Lipulekh. Droga ta przebiega przez nepalskie terytorium" - wskazano w oświadczeniu ministerstwa spraw zagranicznych Nepalu. Resort zaapelował do induskich władz, by powstrzymały się od jakichkolwiek działań, które mogłyby ożywić i zaostrzyć dawny spór terytorialny dotyczący "strategicznie ważnego obszaru".

Nepal uważa, że Kalapani, czyli południowa część przełęczy, przez którą wiedzie prastary szlak pielgrzymek do świętych dla hinduizmu miejsc w Tybecie - Góry Kajlas, gdzie zamieszkuje Śiwa i Jeziora Mansarovar - stanowi integralną część nepalskiego terytorium, co znalazło odbicie w traktacie sugaulskim z 1816 r.

Inaczej na sprawę patrzą władze w Delhi, które kontrolują ten obszar od wojny indusko-chińskiej w 1962 r.

"Indie są wierne zasadzie pokojowego rozwiązywania sporów terytorialnych w oparciu o dialog dyplomatyczny, w duchu dobrosąsiedzkich i przyjaznych stosunków z Nepalem" - podkreślił rzecznik induskiego MSZ Anurag Srivastava w oświadczeniu wydanym w niedzielę.

Nepalskie protesty uznał za bezprzedmiotowe. Jak podkreślono w oświadczeniu: "droga przebiega wyłącznie przez terytorium należące do Indii".

Protesty Nepalu w sprawie drogi przez Przełęcz Lipulekh datują się od 2015 r., gdy Chiny i Indie podpisały umowę o budowie trasy handlowej łączącej oba kraje i biegnącej z leżącego w Chinach Tybetu do induskiego stanu Uttarakhand.

Indie wykorzystują swą siłę gospodarczą i militarną, by narzucić swą wolę mniejszemu i słabszemu państwu - zaznacza w komentarzu Reuters.