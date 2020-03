Nepal przyśpiesza powroty własnych obywateli z powodu koronawirusa

Władze Nepalu wprowadziły w środę zakaz wjazdu, od piątku 20 marca, wszystkim podróżnym, przylatującym z Europy, Azji Wschodniej oraz krajów Zatoki Perskiej. Zakaz obejmuje również obywateli nepalskich, którzy przebywają za granicą.

"Decyzja oznacza, że wszyscy Nepalczycy, którzy są obecnie poza krajem, muszą wjechać do Nepalu do północy w piątek" - powiedział dziennikowi "The Kathmandu Post" Rajan Pokhrel, dyrektor generalny Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nepalu i członek specjalnej komisji rządowej, zajmującej się kryzysem wywołanym przez epidemię koronawirusa.

"Ponieważ rząd indyjski zakazał przylotu i wylotu wszystkich pasażerów ze swoich lotnisk, nie musieliśmy zakazywać ruchu pasażerskiego z Indii" - tłumaczył Pokhrel.

Dyrektor nie wyjaśnił, dlaczego zrobiono wyjątek dla obywateli Chin, gdzie wykryto najwięcej przypadków koronawirusa na świecie.

Zakaz obowiązuje od piątku 20 marca br. do 15 kwietnia br. Wcześniej przestano wydawać wizy turystyczne na wjeździe do kraju oraz pozwolenia na trekkingi.

"To są najbardziej surowe kroki, jakie podjął dotychczas rząd. Jeśli sytuacja ekstremalnie się pogorszy, możliwe, że rząd całkowicie zamknie jedyny port lotniczy kraju dla wszystkich pasażerów" - dodał Pokhrel. Zapewnił jednak, że podstawowe zaopatrzenie może być wciąż dostarczane drogą lotniczą.

W środę 18 marca br. władze Nepalu przestały wydawać pozwolenia na import artykułów spożywczych z Chin, Korei Płd., Japonii, Włoch, Iranu, Francji, Hiszpanii i Niemiec. "Rząd ogranicza przepływ artykułów spożywczych z krajów o wysokim zagrożeniu wirusem, aby zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa Covid-19 w kraju" - powiedział dziennikowi "Republica" Mohan Krishna Maharjan rzecznik departamentu żywności i kontroli jakości.

Jak na razie nie ma dowodów na zarażenie koronawirusa poprzez żywność. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zdementowała również plotki o transmisji wirusa na przedmiotach, np. zabawkach.

Nepal ok. 80 proc. towarów importuje z Indii, ale w ogólnym imporcie rośnie udział chińskich i francuskich artykułów spożywczych. Z Chin sprowadzane są m.in. jabłka i czosnek.

Władze Nepalu zdecydowały również o zamknięciu kin, siłowni, muzeów i centrów kultury do końca kwietnia br. Nepalczycy nie mogą również przebywać w grupach większych niż 25 osób podczas spotkań kulturalnych i religijnych, m.in. w miejscach kultu religijnego.

Z Katmandu Paweł Skawiński