Nepal: Straż sąsiedzka bierze się za wirusa (reportaż)

Przy braku jasnych informacji o planach walki z koronawirusem ze strony rządu, Nepalczycy coraz częściej organizują się sami. Gwałtowny wzrost zakażeń - wynikający m.in. z większej liczbz przeprowadzonych testów - wywołał panikę w społeczeństwie.

Ramesh Shrestha powoli odkłada słuchawkę i wzdycha. "Dzwonił człowiek z urzędu dzielnicy, mam przyjść na badanie pod kątem obecności koronawirusa" - mówi nie kryjąc niezadowolenia.

Nie pomogły tłumaczenia, że od przylotu z Londynu minął już miesiąc, że przez pierwsze dziesięć dni, zgodnie z wytycznymi, izolował się z żoną w domu, a potem i tak ogłoszono ogólnokrajową kwarantannę. "Siedzimy w domu już miesiąc i nie mamy objawów" - mówi PAP dodając, że lokalne władze o jego wizycie w Wielkiej Brytanii poinformował życzliwy sąsiad.

Test ma być i tak zrobiony, a ponad 70-letni mężczyzna z niewiele młodszą żoną, która ma problemy z chodzeniem, muszą pieszo udać się do urzędu. Podczas kwarantanny taksówki nie kursują, a rodzina nie dostanie przepustki na samochód, bo te wydawane są tylko dla firm sprzedających produkty pierwszej potrzeby.

"Bojąc się zakażenia koronawirusem, ludzie zaczynają panikować" - powiedział w wywiadzie dla dziennika "The Kathmandu Post" dr Basudev Pandey z pionu epidemiologii i kontroli chorób w ministerstwie zdrowia. "Niektórzy ludzie, którzy wrócili (z zagranicy - PAP) miesiące temu, proszą o zrobienie testu pod naciskiem sąsiadów i lokalnych władz" - tłumaczy.

"Sytuacja się pogarsza, dlatego namierzamy wszystkie potencjalnie zagrożone osoby" - mówi PAP Ravi Karki z rady mieszkańców osiedla Grande na północy Katmandu. "Zorientowaliśmy się, że są u nas ludzie, którzy zamieszkali na osiedlu już po wprowadzeniu ogólnokrajowej kwarantanny" - dodaje.

Rada mieszkańców osiedla Grande po informacjach o nowych dwóch przypadkach zakażenia na innym osiedlu na południu Katmandu, zabroniła dzieciom bawić się na placach zabaw, a dorosłym uprawiać sport. "Nie ma to zbytnio sensu, bo przesiedzieliśmy już w odizolowanym od świata osiedlu już trzy tygodnie" - zauważa Raghu, jeden z mieszkańców.

Przewodniczący rady Narayan Subedi nie chce dyskutować z lokatorami o podjętych decyzjach. "Decyzję już podjęto, a jej krytykowanie podważa autorytet rady" - ucina rozmowę.

"Taka reakcja przypomina działania rządu" - komentuje dla PAP Sabin Nagleku, socjolog wykształcony w Kanadzie. Jego zdaniem komunistyczny rząd coraz wyraźniej pokazuje swoją antydemokratyczną, autorytarną twarz.

"Nie ma żadnej informacji o tym, jaki plan mają władze, gdy chodzi na walkę z epidemią. Władze z nikim nie dyskutują na ten temat" - podkreśla, dodając, że pozostawieni sami sobie ludzie z różnym skutkiem starają się zorganizować.

Lokalne społeczności na własną rękę namierzają potencjalnie zakażonych, przygotowują izolatki i kwarantanny w ośrodkach kultury, szkołach i hotelach. Bywają nadgorliwi i uparci - jak w Lamjung, gdzie na cztery godziny młodzież zatrzymała karetkę z lekarzem.

Funkcjonariusze policji również reagują na niesubordynację społeczeństwa coraz brutalniej - od zwyczajowej już kary dwugodzinnego stania w bezruchu dla łamiących zakaz poruszania się, do pobicia w środę przez policjantów trzech młodych lekarzy wracających z dyżuru w szpitalu uniwersyteckim.

Premier Khadga Prasad Sharma Oli w ostatnim przemówieniu do narodu mówił, że obywatele mają wybrać między "życiem a wolnością osobistą". Dla Nagleku to fałszywy wybór i próba uciszenia coraz głośniejszej krytyki rządu. "Tak samo fałszywy jak oficjalna liczba zakażonych, co ma dawać społeczeństwu pozorne poczucie bezpieczeństwa" - zauważa.

Jeszcze do czwartku w Nepalu było oficjalnie 16 przypadków koronawirusa, a w piątek dzięki skokowemu zwiększeniu liczby testów ta liczba niemal się podwoiła - jest już 30 zakażonych w całym kraju.

"Kathmandu Post" w obszernym tekście krytykuje premiera za zajmowaniem się mało istotnymi sprawami w czasie epidemii i obsadzaniem kolejnych stanowisk w komisjach nie związanych z zarazą.

Między innymi zawiódł pospiesznie wyznaczony pośrednik do sprowadzenia sprzętu medycznego z Chin. Sprowadzono za to tzw. szybkie testy, które nie spełniają wymagań Światowej Organizacji Zdrowia. Jeden z urzędników przyznał w dzienniku "Republica", że te "szybkie testy" ktoś w ostatniej chwili dopisał do rządowego zamówienia.

W ubiegłym tygodniu władze ogłosiły, że ludzie pracujący w stolicy za dniówki, którzy utknęli w Katmandu, będą mogli wyjechać. Po dwóch godzinach usunięto wpis umieszczony na oficjalnym koncie rządowym w mediach społecznościowych, a następnie skasowano samo konto.

"Rząd nakazał wszystkim pozostać tam, gdzie się znajdują" - powiedział cytowany w "Kathmandu Post" doradca medialny premiera Surya Thapa przekonując, że rząd nie podejmował decyzji o wysyłaniu robotników gościnnych do ich rodzinnych wiosek. Ludzie, którym skończyło się jedzenie i ruszyli w długą drogę do domu na własną rękę. "Kto powiedział im, że mogą złamać kwarantannę? Myślę, że żaden Nepalczyk nie umiera z głodu przez obowiązek samoizolacji. Rząd federalny się nimi zajmie" - dodał.

Z Katmandu Paweł Skawiński