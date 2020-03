Nepal: Z powodu koronawirusa władze nie wydają wiz turystycznych

Z powodu pandemii koronawirusa władze Nepalu zawiesiły do końca kwietnia wydawanie wiz turystycznych wydawanych przy wjeździe do tego kraju. Przestają również obowiązywać pozwolenia dla ekspedycji na Everest. Ograniczenia mocno odczuje branża turystyczna.

Od 14 marca można otrzymać wizę turystyczną tylko w konsulacie nepalskim za granicą, a warunkiem jej wydania jest okazanie testu stwierdzającego brak zakażenia koronawirusem. Wszyscy wjeżdżający do Nepalu cudzoziemcy mają przejść dwutygodniową kwarantannę.

O nowych przepisach, które mają obowiązywać do 30 kwietnia, poinformowało w piątek nepalskie ministerstwo spraw wewnętrznych na swojej stronie internetowej.

"To naprawdę dziwna sytuacja" - powiedziała PAP Jenny Adhikari, która prowadzi w Nepalu agencję trekkingową. Grupa ze Szwecji, którą miała się zajmować Adhikari, planowała wylądować na lotnisku w Katmandu w sobotę. Zakaz obowiązuje od północy do końca kwietnia. "Moja grupa odwołuje teraz przyjazd" - dodaje Adhikari.

Rząd Nepalu podjął decyzję w czwartek wieczorem. "Nic na nią nie wskazywało, dlatego wszyscy są tak zaskoczeni" - tłumaczy PAP Bipul Timilsina właściciel agencji turystycznej z Katmandu. Timilisina twierdzi, że władze jeszcze kilka dni temu pozwoliły grupie Anga Sarkiego Szerpy na przygotowanie pod Everestem trasy dla wspinaczy. Najwyższy szczyt świata miało zdobywać 30 zespołów.

"Co więcej w kraju jest tylko jeden wykryty przypadek koronawirusa" - podkreśla w rozmowie z PAP Suresh Shrestha prowadzący spływy pontonowe w Nepalu. "Możliwe, że rząd Nepalu powiela działania rządu indyjskiego i nie chce, żeby ktoś im zarzucił brak działania" - spekuluje.

Indie również, niemal z dnia na dzień, zawiesiły wydawanie wiz turystycznych od 13 marca do 15 kwietnia. Jednak w Indiach w ciągu ostatnich tygodni wykryto 81 przypadków koronawirusa.

"W Nepalu był tylko jeden chory, ale zastanawiamy się, czy rzeczywiście władze skutecznie wykrywają koronawirusa" - ocenił w rozmowie z PAP dr Bishal Dhakal. Działacze społeczni, w tym Kunda Dixit, będący redaktorem tygodnika "Nepali Times", kwestionuje przygotowanie władz do wybuchu epidemii.

"W rzeczy samej wiemy, że Nepal jest już +zainfekowanym krajem+, tylko nie zawracamy sobie głowy badaniem kogokolwiek. Władze Nepalu wydają się wierzyć w szczepionkę nazywaną Paśupatinath (świątynia hinduistyczna w Katmandu - PAP) i oczekują od bóstwa opiekuńczego przeprowadzenie nas przez kryzys" - pisze tygodnik "Nepali Times" w komentarzu redakcyjnym.

"Rząd wykonuje gwałtowne i nieprzemyślane posunięcia, jak ten z zakazem wyjazdu dla pracowników kontraktowych" - uważa Lalman Tamang, który przez kilka lat pracował w Katarze. "Ludzie tracą pracę, a teraz bez turystów będzie jeszcze gorzej" - dodaje.

Zimą, gdy do Nepalu nie przyjechali chińscy turyści, którzy obchodzili chiński nowy rok, obłożenie hoteli spadło z 60 proc. do 10-15 proc. Hotelarzy miał uratować tzw. mały sezon na wiosnę, w kwietniu i maju. "Teraz nie wiadomo co będzie z jesiennym sezonem trekkingowym, który w turystyce przynosił większość całorocznego dochodu" - zastanawia się Timilsina.

Z Katmandu Paweł Skawiński