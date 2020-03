Nepal: Zakaz pracy w krajach dotkniętych koronawirusem

Nepal zawiesił wydawanie pozwoleń na pracę w krajach dotkniętych epidemią wirusa Covid-19 - podała tamtejsza prasa. Około 25 proc. krajowego PKB pochodzi z pieniędzy, wysyłanych przez Nepalczyków do domu. Pracują głównie w Zatoce Perskiej i Malezji, ale również w Korei Pd. i Japonii.

Minister pracy, zatrudnienia i ubezpieczeń społecznych Rameshwor Raya Yadav powiedział w nepalskim dzienniku "Republica", że nepalscy pracownicy nie będą mogli latać do krajów ogarniętych epidemią koronawirusa.

"Rząd odradzał podróże zagraniczne, z wyjątkiem nagłych wypadków, a Sąd Najwyższy nakazał zawieszenie lotów do krajów dotkniętych koronawirusem. Dlatego zawiesiliśmy wydawanie pozwoleń na pracę zagraniczną" - powiedział.

Nepalczyk pragnący pracować za granicą musi otrzymać pozwolenie od ministerstwa na wyjazd. Zatoka Perska oraz Malezja są najpopularniejszym celem wyjazdów. Bank Światowy szacuje, że w 2019 r. jedna czwarta PKB kraju pochodziła z pieniędzy, wysłanych przez Nepalczyków pracujących za granicą do rodzin pozostających w Nepalu.

"To jest naprawdę wielka tragedia. Rząd jest chyba oderwany od rzeczywistości, od zwykłych ludzi" - powiedział PAP Sushil Shrestha, który przez trzy lata pracował w Katarze jako pracownik budowalny. "Zarobki w kraju są tak niskie, że wszyscy starają się wyjechać za granicę. Jak ludzie teraz przeżyją?" - pyta.

"Ludzie płacą naprawdę duże pieniądze, żeby wyjechać do pracy" - dodaje Biju Tamang z Katmandu, który przez dwa lata pracował w Arabii Saudyjskiej. Nieuczciwi pośrednicy potrafią zażądać od pracownika między 3-10 tys. dolarów za znalezienie pracy. Najdrożej kosztuje wyjazd do Europy oraz dotkniętej epidemią koronawirusa Korei Pd. i Japonii.

"Dzięki demokracji mogliśmy wreszcie wyjechać do pracy, a teraz rząd nam to odbiera?" - mówi Tamang nie ukrywając złości. Jego zdaniem, jeśli zakaz utrzyma się dostatecznie długo, w Nepalu może dojść do niepokojów społecznych.

Jedna trzecia domostw w Nepalu ma przynajmniej jednego członka rodziny za granicą. Szacunki rządowe mówią o ok. 2,8 mln Nepalczyków pracujących poza krajem, co stanowi ponad 9 proc. populacji Nepalu.

Oprócz pozwoleń na pracę władze Nepalu przestały wydawać listy rekomendacyjne dla nepalskich studentów, pragnących studiować za granicą w krajach dotkniętych epidemią. Taki dokument jest obowiązkowy dla przyszłych adeptów zagranicznych uczelni.

"Dlaczego premier Oli decyduje za nas o naszej przyszłości? Traktuje się nas jak dzieci, a nie jak wolnych obywateli" - powiedziała PAP Sushmita Timilsina, która planowała podjąć płatne studia w Europie.

