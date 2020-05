Nepal zaostrzył i przedłużył ogólnokrajową kwarantannę

Nepal po gwałtownym wzroście liczby przypadków koronawirusa, zaostrzył i przedłużył trwającą blisko dwa miesiące kwarantannę. Zdaniem rządu Nepalczycy zaczęli łamać jej zasady. W jednym z okręgów władze zezwoliły na użycie broni wobec osób uciekających z izolacji.

Od poniedziałku 18 maja w Nepalu zaostrzono zasady ogólnokrajowej kwarantanny, którą wprowadzono 24 marca br. i wydłużono jej obowiązywanie do 2 czerwca br.

Rząd podjął decyzję po niemal trzykrotnym wzroście zakażeń w ciągu ostatnich ośmiu dni. Jeszcze 10 maja w Nepalu było 110 zakażonych koronawirusem - w poniedziałek 18 maja zanotowano już 357 przypadków Covid-19.

"To żadna niespodzianka, bo po miesiącach od początku epidemii zaczęto wreszcie wykonywać znacznie więcej testów" - mówi PAP lekarz z państwowego szpitala chorób tropikalnych w Teku, dzielnicy Katmandu.

"Bada się też więcej osób, które wróciły z Indii. Ale tak naprawdę mało wiemy o skali zakażeń, bo wciąż tych testów jest mało i badani są tylko ludzie z grupy wysokiego ryzyka" - dodaje specjalista proszący o zachowanie anonimowości. Ministerstwo zdrowia zakazało rozmów z mediami, a lekarzom grożono przenoszeniem do innych placówek lub zwolnieniami.

Dziennik "The Kathmandu Post", powołując się na źródła w policji, pisze o nagminnym łamaniu zakazu poruszania się po kraju oraz o grupach osób wciąż przybywających do doliny Katmandu, która uznawana była dotąd za wolną od koronawirusa. Dziennik opisuje m.in. przypadki nadużywania przepustek do odwiedzin krewnych.

Nepalczycy od ponad dwóch miesięcy powinni przebywać w domach i wychodzić na zewnątrz tylko do sklepów i aptek oraz w nagłych przypadkach. Teoretycznie sklepy mogą być otwarte tylko dwie godziny rano.

"Dlatego mamy rozkaz zamykania sklepów i gonienia do domów spacerowiczów" - mówi PAP oficer Shrestha z posterunku w Tokha w północnym Katmandu. "Czyli ludzie mają się tłoczyć w sklepach rano i zarażać? Co za bezsens" - ocenia w rozmowie z PAP Ukrainka mieszkająca w dzielnicy Tokha i od kilku lat prowadząca w Nepalu biuro podróży.

"Dzisiaj znowu mieliśmy nalot policji na sklep" - mówi PAP Aisza Rai, ekspedientka małego sklepu samoobsługowego w Tokha. "Policja cały czas zmienia zasady, po miesiącu pozwolono nam na otwarcie sklepu na dwie godziny również wieczorem, a teraz grożą nam grzywnami" - skarży się, dodając, że duże sieci sklepów mogą być otwarte i dostarczać produkty kurierem, w przeciwieństwie do małych sklepikarzy.

Nepalskie media donoszą o ucieczkach pacjentów izolowanych w szpitalach, gdzie panują kiepskie warunki. Jak pisze dziennik "The Himalayan Times", 14 maja pochwycono drugiego zbiega ze szpitala w Birgandż. Z tego powodu władze okręgu Parsa zezwoliły policji na użycie broni palnej wobec uciekinierów.

"To staje się naprawdę męczące i dziwne. Dwa miesiące jesteśmy zamknięci w domach. Ludzie mają dość, bo czekaliśmy na złagodzenie kwarantanny, tak jak to stało się w Indiach. A teraz nagle wzrosła liczba zakażeń i zaostrzają kwarantannę" - mówi PAP Rajesh Karki, klient sklepu samoobsługowego w Tokha.

"To jaki był sens kwarantanny? Rząd nie mówi nam, jaki jest właściwie plan walki z epidemią, tylko straszy policją i strzelaniem" - dodaje.

Z Katmandu Paweł Skawiński